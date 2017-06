"El Gobierno de Canarias no va a permitir que se ataque a los espacios naturales"

Una de las principales acusaciones de los detractores de esta ley, como la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, es que va a va propiciar que se consuma más suelo. ¿Es así?

A ver, por un lado, dejamos claro desde el principio que no íbamos a tocar el tema de los espacios naturales. Lo copiamos en esta ley. El 50% del territorio está protegido, es intocable y lo pusimos así. Además, el Gobierno no va permitir que se ataque a los espacios naturales protegidos. A partir de ahí decidimos en esta ley primar, desde 1968, que todo el suelo que no está clasificado va a ser rústico y no urbanizable y, por tanto, no podemos hablar de que es una norma desarrollista. Segundo, si se decide que con 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable en Canarias es suficiente y los ayuntamientos quieren clasificar más suelo, es decir, quitarlo del suelo rústico y ponerlo a urbanizable, no podrán hacerlo y tendrán que coger suelo urbanizable que no hayan usado para hacer lo que quieran. Canarias tiene 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable para que pasen cosas en ese suelo. Hasta ayer se podía clasificar más suelo, pero hoy ya no, esa es la gran diferencia de esta ley. Ni es desarrollista , ni consume más suelo que ayer.