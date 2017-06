Canarias se abstiene en la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria

Canarias se abstuvo este jueves por la tarde en la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y volvió a pedir este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta el crecimiento económico y los ingresos públicos de cada comunidad autónoma a la hora de aprobar el techo de gasto que servirá de base para la elaboración de los presupuestos del próximo año.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, junto con otras Comunidades Autónomas consideró "necesaria" esta demanda y defendió ante el Pleno del Consejo la propuesta de revisar la aplicación de la regla de gasto que limita la capacidad de financiar los servicios públicos como la sanidad, educación y servicios sociales.

"Lo que no tiene sentido -dijo- es que a Canarias, que es una comunidad históricamente cumplidora, se le apliquen las mismas reglas financieras que a las incumplidoras". "No tiene razón de ser que haya superávit y mientras no se puedan emplear los recursos públicos que genera la economía de Canarias para atender las necesidades de la ciudadanía, siendo además Canarias, una comunidad cumplidora", afirmó.

"Que haya dinero, recursos, y más ingresos, y que no se puedan incrementar el presupuesto, tratándose de una comunidad infrafinanciada en servicios públicos esenciales, es algo que para la ciudadanía resulta inexplicable", remarcó la consejera. Sobre todo, subrayó, teniendo en cuenta que "Canarias es un contribuyente neto al cumplimiento del objetivo de déficit y deuda pública del Estado".

Rosa Dávila explicó una vez finalizado el Consejo que Canarias ha planteado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, desde el inicio de la presente legislatura, que la regla de gasto "debería flexibilizarse y ser una senda a medio plazo para cada autonomía a medida que se cumple los objetivos de estabilidad y al déficit cero".

Por tanto, clarificar la metodología del cálculo es el objetivo número uno para la responsable de Hacienda del Gobierno de Canarias, que propuso la creación de un grupo de trabajo para hacer la regla de gasto más clara y trasparente, "propuesta que ha sido aceptada por el Ministro y apoyada por otras CCAA", anunció Rosa Dávila

En este sentido, el ministro informó a las comunidades autónomas que el techo de gasto para 2018 va a crecer unas décimas con respecto al de 2017. Explicó que se va a tomar como referencia un aumento del PIB del 2,3% frente al 2,5% incluido en el cuadro macroeconómico del Gobierno, y que el Consejo de Ministros se reunirá el lunes 3 de julio para darle el visto bueno con el fin de que llegue al Congreso de los Diputados la semana del 10 de julio para su tramitación parlamentaria. Después, el acuerdo se tendrá que debatir también en el Senado.

Canarias se abstiene

Ante la negativa de Montoro de flexibilizar de manera inmediata el techo de gasto para las autonomías cumplidoras, Canarias se abstuvo en la votación sobre la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas en el periodo 2018-2020, formulada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Con respecto al déficit público, se propuso que el Consejo de Ministros establezca un objetivo del 0,3% del PIB en 2018 y del 0% en 2019 y en 2020. Este escenario de consolidación fiscal, a juicio del Gobierno central, posibilitará cumplir con los compromisos asumidos en el marco del actual procedimiento por Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En cuanto a los objetivos de deuda pública de las comunidades autónomas serán del 23,6 del PIB en 2018, 22,7% en 2019 y 22,3% en 2020.

Rosa Dávila aseguró que el rigor en la gestión económica-financiera de las Islas, acreditada con los datos del Ministerio de Hacienda, permite posicionar al Archipiélago entre las autonomías con las cuentas públicas más saneadas y mayor crecimiento económico, a pesar de ser una comunidad autónoma con déficit de financiación para la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Canarias quiere devolver a sus ciudadanos el esfuerzo permitiendo mayor techo de gasto que en este momento está limitado por la regla de gasto.