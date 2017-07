Albiol responde a Puigdemont: "Los únicos políticos que dan miedo son los dictadores y los tiranos"

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, afirmó hoy, en respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que los únicos políticos que dan miedo son "los dictadores, los tiranos y los que actúan al margen de la legalidad". García Albiol mostró así su preocupación por las palabras de Puigdemont en un acto con alcaldes soberanistas, a quienes el sábado les dijo: "Por eso sois importantes, por eso les molestáis y por eso les dais miedo, y más que les daréis".

El presidente del PP catalán, que realizó estas declaraciones en un acto con militantes del PP de Tenerife, lamentó que un presidente que debería representar a todos los catalanes se sienta orgulloso de pretender infundir miedo a quienes no piensan igual. Garantizó que el referéndum no se va a celebrar por muchas "escenificaciones y numeritos" que convoque Puigdemont, porque el Gobierno de España no lo va a permitir.

Enmarcó ese pronunciamiento de Puigdemont en que los independentistas están "cada día más solos pero más radicalizados", de modo que se ponen "nerviosos y cometen más errores". García Albiol también quiso mandar un mensaje a los socialistas catalanes para que hagan "un esfuerzo de coherencia", en referencia al apoyo de algunos de sus alcaldes a la celebración del referéndum.

Al PSOE de Pedro Sánchez le pidió que reconsidere su propuesta de una España plurinacional, con la que hace "un flaco favor a la democracia". "En estos momentos de excepcionalidad en Cataluña", continuó, "es más necesaria que nunca una posición común de todos los partidos constitucionales", entre los que citó a PP, PSOE y Ciudadanos.

Subrayó García Albiol que ahora el debate en Cataluña no es entre izquierdas y derechas, sino entre los que no son independentistas y quienes quieren silenciar su voz.

Por eso "necesitamos un Partido Socialista con las ideas claras", que deje claro si cree "en un modelo para España o en diecisiete", puesto que la propuesta de plurinacionalidad de Sánchez "es el mejor ejemplo de dispersión mental".

"Estar dudando y cuestionando el modelo de país da alas a quienes apuestan por la ruptura y por separar a Cataluña del resto de España", sostuvo, y acusó a Sánchez de hacer "un flaco favor a quienes creemos en la democracia" con sus planteamientos territoriales.

Para García Albiol, el Gobierno de España "es el único que apuesta en estos momentos por defender la democracia y la libertad en Cataluña y no va a permitir que nadie inicie ese proceso de ruptura". Aseguró que la gran mayoría de catalanes no apuesta por la ruptura, solo dos de cada diez lo hacen, dijo citando encuestas publicadas en los medios.

"El proyecto independentista representa exclusivamente a una élite política, frente a la inmensa mayoría de clase media que quiere vivir con naturalidad y normalidad su doble sentimiento de ser catalanes y españoles", sostuvo.

Por eso "me gustaría que Cataluña pudiera tener un presidente que represente a todos", en lugar de pretender que los catalanes que piensan distinto le tengan miedo, dijo García Albiol. Señaló que cuando el franquismo suprimió la institución de la Generalitat, su presidente en el exilio, Josep Tarradellas, supo mantener la dignidad del cargo.

"Hoy tenemos las instituciones, pero se ha perdido esa dignidad con los actuales gobernantes", denunció.

Según el presidente del PP catalán, la Generalitat y algunos ayuntamientos están "en un proceso de decadencia institucional y política que lleva a Cataluña a la absoluta intrascendencia".