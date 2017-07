¿El impacto del descuento al 75% en los viajes interinsulares se irá atenuando con el tiempo?

Sabíamos perfectamente que iba a haber un efecto llamada los primeros días. Hay un aumento de la demanda, pero tenderá a normalizarse. Además, la aplicación del descuento coincide con el inicio del verano y eso es un condicionante más. No vamos a tener un crecimiento lineal, sino que habrá expectativas más moderadas.

¿Qué consecuencias directas va a tener este descuento?

Ya hemos encargado un estudio para ver sus efectos desde el punto de vista socioeconómico en cada isla. Mucha gente viaja no sólo por turismo, sino por motivos de salud, estudios o razones familiares. Aunque está claro que donde más se va a ver el impacto es en la dinamización del turismo interior.

¿Están los operadores preparados para el aluvión de demanda? El primer día hubo colapso.

Sí. Hubo algún momento de colapso, pero tenemos compañías aéreas y marítimas fuertes y que son ejemplo en el resto del Estado. Las navieras tienen sus propios sistemas de reservas, que han funcionado de manera óptima; y las aéreas tienen un sistema centralizado, el Amadeus, que tuvo algún problema de colapso y ralentización el primer día, pero se resolvió a corto plazo y ha seguido funcionando. Todas las páginas web de las compañías han registrado récord en la compra de billetes y también en las visitas de gente que ha consultado precios y reservas.

¿El Gobierno va a estar vigilante por si se suben los precios?

El sistema en Canarias está regulado y en el caso de los vuelos interinsulares existe una obligación de servicio público que garantiza unos precios máximos de referencia en cada trayecto. Esto garantiza que el aumento del descuento de residentes se vea reflejado en la compra del billete, es decir, que no haya trampas al aplicar el descuento. Va a haber un abaratamiento real del billete en avión y en barco. No obstante, tanto desde Aviación Civil como la Marina Mercante y el Gobierno de Canarias estaremos siempre atentos a que no haya incidencia en torno al precio del billete y que realmente este aumento hasta el 75% del descuento se vea reflejado en un abaratamiento de la movilidad.

¿No habrá picaresca?

No la va a haber. Insisto en la seriedad de las compañías.

---

Si no es usted suscriptor, puede consultar los paquetes de suscripciones a La Provincia, tanto en su edición impresa, como digital. Encontrará distintas ofertas y precios para acceder a nuestros contenidos de la edición digital.