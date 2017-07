Coalición apoyará el techo de gasto si se permite a Canarias "gastar lo que tiene"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado hoy que su partido, Coalición Canaria, apoyará al Gobierno central en el límite del techo de gasto que pretende fijar para 2018 si se incluye "alguna singularidad" que permita a las islas "gastar lo que tienen".

En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha explicado que CC aún reflexiona sobre la postura que adoptará en el debate y la votación previstos para la próxima semana en el Congreso de los Diputados, porque es "difícil" explicar a los ciudadanos que no se puede utilizar la recaudación de la comunidad para destinarla a los servicios públicos.

Clavijo ha señalado que están aún "en un proceso de diálogo entre gobiernos" y que la diputada de CC, Ana Oramas, no ha sido convocada para hablar sobre esta cuestión. No obstante, ha recalcado que Canarias está siendo una "comunidad cumplidora", por lo que "no puede resultar perjudicada porque otros no hayan hecho la tarea y limiten la capacidad de los recursos canarios" para que se puedan invertir en la sociedad.

El apoyo de CC dependerá de si se llega a un acuerdo y de si Canarias tiene "alguna singularidad" en ese proceso, de forma que no se perjudique a las islas, ha indicado Clavijo, quien ha añadido que "solo pide gastar lo que tiene".

Según Clavijo, "no tiene sentido" que la comunidad canaria "cierre el ejercicio de 2017 con superávit y se vea con la obligación de devolver dinero a los bancos cuando hay tantas necesidades sociales en todos los aspectos".

El presidente canario ha añadido que, "si el Gobierno central da por hecho que CC le va a apoyar, será porque tendrán la respuesta a nuestras demandas" y ha dicho por ello sentirse optimista.