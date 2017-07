Javier Doreste: "No veo ningún motivo para romper el pacto"

El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha indicado esta tarde que no existe "ningún motivo" para romper el pacto municipal entre PSOE, NC y Las Palmas de Gran Canaria Puede. El edil de Urbanismo se ha mostrado sorprendido por la nota de prensa enviada por Podemos Canarias, en la que exige al munícipe nacionalista Pedro Quevedo que rechace en el Congreso el techo del gasto porque, en caso contrario, "la formación morada pedirá a su socio, Nueva Canarias, que salga del gobierno de la ciudad", como se precisa en el comunicado. "A mi no se me ha consultado nada, me suena muy personalista", ha declarado Doreste, quien una hora después de emitirse el comunicado aún desconocía su contenido.

El concejal se siente extrañado por el "nuevo estilo" de la recientemente nombrada secretaria general del partido en el Archipiélago, Noemí Santana. "Las normas de Podemos dicen que primero, antes de cualquier movimiento, hay que consultar como mínimo a los munícipes". Y ha añadido: "Va en contra de los principios de Podemos. Los pactos lo rompen las bases, no una persona". "Si este es el nuevo estilo de Podemos, apaga y vámonos", ha apostillado.

Doreste, incluso, ha puesto en duda la existencia del comunicado remitido por Podemos Canarias, en el que carga duramente contra Quevedo al que acusar de ser el sustento de un "gobierno corrupto y austericida como el de Rajoy y Montoro", ya que ha tenido conocimiento del mismo a través de los medios de comunicación. El concejal ha sentenciado: "No me lo creo", en relación al contenido de la nota. "Por respesto y por las buenas relaciones que ha habido siempre, tenía que haber llamado y consultado primero a los munícipes de Las Palmas de Gran Canaria", ha agregado.