El Ejecutivo plantea desgravar los gastos en medicina y de guardería

La revisión del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) que aborda el Ejecutivo regional para diseñar los presupuestos del 2018 contempla desgravar los gastos en medicina, dentistas, guarderías y pequeñas reformas. Con esta medida, el objetivo del Gobierno canario pretende mejorar el consumo e impulsar la actividad económica al lograr que las familias dispongan de más renta.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, apuntó tras la celebración del Consejo de Gobierno en La Gomera, que con este planteamiento los ciudadanos no solo tendrán que pagar menos impuestos, un hecho que aumentará su capacidad de gasto, sino que también favorecerá la emisión de facturas y, por consiguiente, emerger la economía sumergida. "Y al aflorar ésta, se aflora el empleo", añadió.

El PP pidió a CC reducir el tipo general del IGIC del 7% al 5% como condición sine qua non para ser socios en el Gobierno, pero la negativa de los nacionalistas a esta pretensión fue precisamente la que causó la ruptura de las negociaciones este verano. Clavijo explicó que el compromiso de su partido era la de hacer "una revisión fiscal en profundidad" que no contemplase rebajas lineales, que es lo que puso sobre la mesa los populares. A su juicio, una bajada de este tipo no es la mejor opción para mejorar la actividad económica, la recaudación y, en consecuencia, la calidad de los servicios públicos.

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, también defendió la postura del Ejecutivo al respecto, pues bajo su punto de vista aún es pronto acometer una reducción del IGIC porque aún no se han consolidado los beneficios de la mejora de la financiación autonómica desde que comenzara la legislatura hace algo más de dos años.

Asimismo, Clavijo subrayó que no puede precisar exactamente los tramos y cantidades a retocar porque se tratan de medidas que aún están en estudio, pero sí mostró la voluntad del Gobierno de consensuar con el resto de fuerzas políticas del Parlamento la adopción de esta medida, que iría en consonancia con la rebaja del IGIC cultural -que pasó del 7% al 3%- con la que se buscó dar brío a ese sector en el Archipiélago.

No en vano, el jefe del Ejecutivo regional señaló que lo que resta de legislatura lo afronta "con tranquilidad y búsqueda de acuerdos". Tras una primera parte de "ordenar, sistematizar y mejorar la financiación de la Comunidad Autónoma", indicó, el Gobierno pondrá ahora el foco en los servicios públicos esenciales, como la sanidad. Clavijo insistió, de hecho, en que el Gobierno seguirá defendiendo el Servicio Canario de la Salud, tal y como ha hecho hasta, destinando a ese sistema la mayor parte del crédito extraordinario aprobado. Y aunque reconoció que aún hay trabajo por hacer, destacó la reducción del tiempo de espera y de las listas de esperas.