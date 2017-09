Narvay Quintero: "Se necesitan más de 2.000 millones de euros para aplicar en Canarias un ciclo integral del agua"

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, indicó hoy en una comparecencia ante el pleno del Parlamento regional que se necesitan más de 2.000 millones de euros para aplicar en Canarias un ciclo integral del agua.

Narvay Quintero compareció a petición del grupo Socialista para hablar de las medidas para evitar los vertidos de aguas fecales en las costas canarias, y comentó que si de algo se alegra de lo ocurrido con las cianobacterias es que "todos se han dado cuenta del problema de los vertidos".

El consejero ha insistido en que no busca culpables, ya que "todos" son corresponsables, desde los ayuntamientos hasta la Unión Europea, y ha asegurado que no es tarde para planificar, para también afirmar que desde su departamento se recomienda reutilizar el agua.

Narvay Quintero ha explicado que desde su área se ha actuado desde 2015, cuando se pidió información a todos los consejos insulares de agua para hacer una planificación integral del ciclo integral. Los consejos insulares entregaron en 2016 documentación para elaborar una propuesta con las actuaciones que se consideran de interés general, y además añadió que se ha creado un grupo de trabajo con el ejecutivo central para elaborar un protocolo de obras hidráulicas.

Quintero asegurí, además, que la calidad del agua en Canarias es "buenísima" a pesar de los problemas y ha señalado que entre las medidas de planificación está el acuerdo con el gobierno central en torno a un protocolo de tres convenios para los próximos doce años, en los que figurarán las obras de interés general. Aún así, también se ha solicitado financiación para acometer obras como pequeñas depuradoras en núcleos reducidos de población, según comentó el consejero.

La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez reconoció que la solución no llegará en cuatro años y criticó que durante mucho tiempo ha dirigido esta consejería el mismo partido, Coalición Canaria. Por otro lado, manifestó que su deseo es que "con los protocolos de los convenios no ocurra lo mismo que con el convenio anterior, que no se ha ejecutado", y pidió al consejero que sea valiente en los planes hidrológicos insulares y prevea las necesidades municipales.

El portavoz del grupo Nueva Canarias, Román Rodríguez, elogió que el consejero reconozca los problemas, y le preguntó cuánto dinero se precisa para llevar a cabo un plan de ciclo integral del agua.

Por su parte, el diputado de Podemos Francisco Déniz reclamó acabar con la cultura de que el agua depurada no se puede reutilizar, y también solicitó que se adopten medidas para evitar filtraciones, así como tener en cuenta la colocación de pequeñas depuradoras.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón opinó que "parece no tener solución la mala gestión del agua", pese a ello felicitó al consejero por los protocolos de convenio.

El diputado del grupo Nacionalista David de la Hoz sugerió la necesidad de replantear el modelo económico, "ya que el actual ha llevado al incremento de población de turistas y de población", y señaló que para cambiar se necesitará implantar una economía circular y con ello el ciclo integral del agua.