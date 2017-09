Una estudiante de Ciencias Políticas acusa a Zebenzuí González de ofrecer promocionarla a cambio de sexo

Bibiana Rodríguez, una estudiante de Ciencias Políticas de Tejina, en el municipio de La Laguna (Tenerife), ha denunciado públicamente en las redes sociales que el concejal Zebenzuí González le ofreció promocionarla en su carrera a cambio de mantener relaciones sexuales. "Simplemente espero que Abreu cumpla con su palabra, ya que yo fui víctima de este cerdo impresentable por no querer pasar por su casting. Estoy cansada de tanto machismo", escribió en su perfil de Facebook.

Según ha informado Antena 3 Canarias, la supuesta propuesta del edil se habría producido a cambio de presentarle a gente de la política y de la justicia. "Al enterarse de que estaba estudiando Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense me dijo que podía presentarme a personas y que podría llegar muy lejos", explicó la joven. Así, Rodríguez ha relatado que le respondió que ella no necesitaba ese tipo de ayuda y que no estaba dispuesta a estar con ningún hombre para que le presentaran a nadie.

"Y hasta me ofreció dinero --continuó la joven-- Me dijo que cuánto cobraba y mi contestación fue que cobraba lo mismo que su madre". A partir de ahí, Rodríguez señaló que le han empezado a acosar por las redes sociales "por gente como él", que decían que la joven hacía "ciertos servicios". "Tuve que quitar las redes sociales y denunciar ante la Comisaría", destacó.