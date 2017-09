Canarias dispone de 6,4 millones y 574 plazas más para dependencia

Canarias dispondrá de 574 plazas más para atender a las personas dependientes tras incrementarse en 6,4 millones de euros la dotación para financiar los recursos destinados a la dependencia. De esta forma, las administraciones públicas de las Islas cuentan con 9.599 plazas para mayores y discapacitados y un presupuesto global de 124,3 millones de euros.

El incremento fue llevado ayer para su aprobación al Consejo de Gobierno con el fin de incorporarlo como adenda a los convenios firmados por la Comunidad Autónoma con los cabildos el pasado mes de abril. Los 4.211.761 euros que aporta el Gobierno proceden de los recursos habilitados por la ley de crédito extraordinario que amplía el presupuesto autonómico de 2017 y serán complementados por los cabildos con otros 2.231.459 euros, según explicó la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido.

Las 574 nuevas plazas que se crean con este gasto adicional se reparten 340 para Tenerife, 166 para Gran Canaria, 60 para La Palma y 14 para Fuerteventura.

La consejera explicó que en La Gomera y El Hierro los recursos se emplearán en otro tipo de servicios, pero no pueden destinarse a la creación inmediata de nuevas plazas públicas porque sus centros no tienen capacidad para acoger más usuarios, sino que su necesidad es precisamente la de construir nuevas residencias. Valido insistió en que su departamento quiere trabajar con los cabildos en este campo "como un solo equipo", para facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios de atención al dependiente. "No podíamos seguir haciendo lo mismo. Hemos venido a cambiar las cosas", defendió la titular de Políticas Sociales tras el Consejo de Gobierno.

Residenciales y diurnas

Del total de plazas 4.899 tienen carácter residencial, mientras que 4.700 corresponden a centros de día. Ahora serán los cabildos los que tengan que aprobar las adendas respectivas para incorporar los nuevos fondos que financien el incremento de plazas.

Tras las firmas de estas adendas, la isla de Gran Canaria contará para este año con una inversión global de 56.567.207 euros, de los que 38.004.441 euros los aporta el Gobierno canario y el resto, 18.562.766 euros, el Cabildo insular. Con ese presupuesto, se financia el mantenimiento de 4.262 plazas para la atención de personas, 2.092 en residencias y 2.170 en centros de estancia diurna, lo que supone un incremento para la isla de Gran Canaria de 166 plazas.

En el caso de Tenerife, la firma del nuevo convenio supone que la isla contará con una inversión que asciende a 53.961.345 euros, de los que 35.266.749 euros serán aportados por el Gobierno y 18.694.596 euros por el Cabildo insular. En Tenerife se financian 4.160 plazas (2.210 residenciales y 1950, de estancia diurna), lo que supone 340 más que en 2016.

Para la isla de Fuerteventura, la financiación asciende a 1.951.447 euros, de los que el Gobierno canario aporta 1.462.924 euros y el Cabildo, 488.523 euros. Esta financiación permitirá el mantenimiento de un total de 195 plazas, 90 residenciales y 105 de estancia diurna, lo que supone la inclusión de 14 nuevas plazas.

Cristina Valido señaló que el objetivo tanto del Ejecutivo como de los cabildos es acercar la financiación pública al coste real de las plazas de dependencia, así como agilizar los trámites para que los ciudadanos que tengan derecho a una prestación o plaza asistencial la obtengan lo más pronto posible. El Ejecutivo aporta al sistema de dependencia de las Islas 82,3 millones de euros, mientras que las corporaciones insulares incorporan una partida global de 41,9 millones.