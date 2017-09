El PSOE saca contratos para zanjar dudas sobre "enchufes" de Zebenzuí

1Los mensajes machistas de wasap del concejal Zebenzuí González, enviados por error a un grupo con militantes del PSOE y vecinos de la Comarca Nordeste continúan con la polémica. Tras las declaraciones del edil socialista a este periódico, en la que justificaba esos wasap alegando que no se refería a sí mismo ni a las funcionarias del Ayuntamiento de La Laguna, sino que era una broma privada con un amigo que hacían referencia a Javier Parrilla, persona de confianza de Javier Abreu durante su época como responsable al frente de Servicios Municipales, varios partidos de la oposición lo critican ahora por conocer unas presuntas prácticas irregulares y no haberlas denunciado en su momento, ya que, según explicó González en su última versión que en ese entonces se produjeron "presuntas colocaciones de personas afines en empresas a las que el Ayuntamiento contrataba grandes servicios". Aunque dejó claro que se trataba de "prácticas legales, pero políticamente reprobable".

Para solventar cualquier tipo de dudas sobre las contrataciones que ha realizado el Ayuntamiento lagunero, fuentes del PSOE oficialista, han aclarado que la formación estaría dispuesta a poner a disposición de los partidos de la oposición y de los entes involucrados los expedientes de las contrataciones que se han realizado tanto en esta última etapa, en la que el área de Recursos Humanos está a cargo de Mónica Martín, cómo de la etapa anterior, ya que tiene plena garantía de como han sido las contrataciones. Aunque hasta este momento, esa información no ha sido solicitada por ningún partido.

Los portavoces de Unid@s se puede, Ciudadanos (C's) y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Rubens Ascanio, Teresa Berástegui y Juan Luis Herrera, respectivamente, explicaron ayer que, en caso de que la última versión del concejal socialista sea cierta, su primer paso tenía que haber sido denunciarlo. Así mismo, la portavoz del PSOE, Mónica Martín, explicó que la versión publicada por este periódico es la misma que su compañero le ofreció nada más conocerse la existencia de estos mensajes. Por su parte, Coalición Canaria y Partido Popular prefieren centrarse en el acuerdo tomado en la Junta de Portavoces del pasado viernes, previa al pleno previsto para ese día y que finalmente se suspendió, en el que se condena y reprueba las manifestaciones de Zebenzuí González: se le exige que entregue su acta como concejal, y se pide al Ayuntamiento que dé traslado a la Fiscalía por si los hechos fueran constitutivos de delito.

Para Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s Se puede, es "sorprendente" que Zebenzuí González haya tardado varios días en articular su justificación. Así mismo, tildó de "llamativa" dicha justificación, porque "significa que él, como cargo público, no hizo eso [realizar contrataciones a cambio de favores sexuales], pero sí conocía a un personal de confianza de su organización política que, teóricamente, hacía esas prácticas y él las encubrió". Así, resaltó que no es "una de las mejores explicaciones que he visto en la historia de la política".

"Me parece una falta de respeto y una salida de tono". Con estas palabras definió el concejal socialista Javier Abreu las últimas declaraciones de Zebenzuí González. En cuanto a los posibles "enchufes" de personas afines en empresas que contrataba el Ayuntamiento durante su época como responsable del área, Abreu señaló que "si tenía esa información lo que tenía que haber hecho es acudir a los Juzgados, y no difamar a las personas en los medios de comunicación". "Era un responsable público y si tenía constancia de algún delito, tenía que haberlo puesto en conocimiento de la Justicia".

Además, Abreu deja claro su apoyo a Javier Parrilla. "Lo más que me duele es que hayan difamado a una persona como Javier Parrilla. Me duele en el alma y no quedará impune". Así, explicó que estudiará todas las declaraciones y pondrá en manos de un abogado las declaraciones que ha realizado González porque "todo lo que ha dicho es una patraña". Para Abreu, lo importante es que fue Zebenzuí González quien escribió el mensaje y lo que tiene que hacer es reconocer que se ha equivocado y marcharse. "Solo intenta aferrarse al cargo con la inestimable colaboración de Coalición Canaria que intenta hacer daño al PSOE".

El portavoz de CC, Antonio Pérez-Godiño, reconoció ayer que a su partido "nos ha sorprendido esta nueva versión que ha surgido de este lamentable asunto, pero nuestra posición es la que aparece en el acuerdo alcanzado el pasado viernes por unanimidad". El edil cree que en los próximos días surgirán nuevas informaciones sobre este tema, por lo que considera que el asunto se debe tomar con prudencia.

La portavoz del PSOE, Mónica Martín, explicó ayer que, "el PSOE ya ha tomado las decisiones que tenía que tomar, de forma ágil y contundente. Ahora tenemos que esperar porque hay un expediente en marcha y el concejal podrá ser escuchado". La responsable del PSOE en La Laguna reconoció que la versión que Zebenzuí González dio a la opinión de tenerife es la misma que les ofreció al partido socialista después de que se dieran a conocer los wasap. Aún así, "nosotras nos centramos en el lenguaje de esos mensajes, que no nos parecen adecuados, ya que las dos concejales, como feministas y como defensoras de la igualdad, entendemos que eran reprobables y así se lo hicimos saber a él y pidió disculpas.

El PP de La Laguna solo quiso hacer referencia a un "respeto minucioso" de lo que se acordó en la Junta de Portavoces del pasado viernes, justo antes del pleno ordinario que iba a tener lugar en el Ayuntamiento y que, finalmente, se suspendió. Su portavoz, Antonio Alarcó, señaló que "todos tenemos que respetar la institución porque la institución no es de nadie. Algunos se creen que son dueños de la institución pero solo somos administradores temporales de lo público". Por ello, "exigiría que todos respetáramos la institución porque se le ha hecho mucho daño, saliendo en los medios de comunicación nacionales y extranjeros por un hecho como este".