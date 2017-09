Antona avisa a Clavijo que los puenteos con Rajoy no le van a garantizar las cuentas

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, no se anduvo ayer con rodeos. Advirtió al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), de que si quiere contar con el apoyo de los populares para aprobar los presupuestos autonómicos del próximo año tendrá que buscar consenso "y no de boquilla", sino llevar el diálogo a la práctica. "Aquí no caben tutelajes ni llamadas a ningún lado, los interlocutores están aquí en el Grupo Parlamentario Popular para poder trabajar conjuntamente" en las cuentas de 2018, avisó durante el pleno en el Parlamento.

No valen los puenteos. Ése es el mensaje que Antona quiso dejar claro a Clavijo, a quien alertó de que no vale llamar al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ni a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para intentar forzar el apoyo del PP canario con el fin de garantizar los presupuestos autonómicos. El dirigente del PP canario reivindicó la autonomía de sus siglas en el Archipiélago y su papel como único interlocutor en cualquier negociación.

Antona inquirió directamente a Clavijo cómo va a negociar su gabinete el anteproyecto de presupuestos para esta Comunidad Autónoma y recordó que el Ejecutivo está en minoría parlamentaria, pues sólo cuenta con los 18 votos de los diputados de CC-PNC y necesitaría los 12 avales de los populares y los tres del Grupo Mixto (Agrupación Socialista Gomera). De ahí que Antona le instó a que abra una mesa de negociación con todas las fuerzas políticas para debatir sobre los presupuestos.

"El espejo" de Madrid

En este sentido, invitó a Clavijo a que "se mire en el espejo" del Gobierno de España y aplique lo mismo. Reprochó así que mientras el presidente canario habla de diálogo y consenso pero "lo ejerce poco", el PP lo pone en práctica y citó como ejemplo la reunión de este lunes entre el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. A raíz de este encuentro Canarias podrá gastar parte del superávit fiscal previsto para este año.

Además, Antona comentó que una prueba del esfuerzo de Moncloa por alcanzar acuerdos es que el Gobierno central ha trasladado documentación sobre las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 a Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, Ciudadanos y al PNV.

De este modo, Antona avisó de que el respaldo del PP canario a los presupuestos autonómicos "no es como las lentejas, aquí tiene el plato si quiere las come y si no las deja", al tiempo que insistió en que CC necesita el apoyo de los populares para sacar adelante el documento que va a marcar la línea económica y presupuestaria del Gobierno.

En su intervención, el presidente Clavijo alegó que tratará de negociar las cuentas autonómicas "con diálogo, transparencia, entendimiento, y sobre todo, tratando de anteponer los intereses de los canarios por encima de cualquier otro interés político". "Soy optimista por naturaleza y, si hay buena voluntad de la Cámara, lo vamos a conseguir con el apoyo de todos", apostilló.

Clavijo agradeció la intención de Antona de llegar a acuerdo, pero le replicó que el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, no ha dado a su organización, CC, "ningún documento" sobre el anteproyecto de los presupuestos estatales para 2018, que se aprobará el viernes en el Consejo de Ministros y se llevarán al Congreso la semana próxima.

Informó de que durante la reunión entre Rosa Dávila y Alberto Nadal, la consejera de Hacienda le entregó una propuesta de la agenda canaria para el próximo año y están esperando la respuesta de Madrid, aunque el anteproyecto de los PGE se apruebe este viernes.

El jefe del Ejecutivo garantizó a los populares que se sentará con todas los partidos para abordar las cuentas autonómicas "mucho antes" de llevarlas al Consejo de Gobierno. "No es una pose, es la realidad", alegó Clavijo, que reiteró su apuesta por "la transparencia y la búsqueda del consenso".

No obstante, aclaró que aún no puede sentarse con las fuerzas políticas porque no hay un escenario definido, ya que se desconoce lo que va a ocurrir con la subida del sueldo de los funcionarios, ni con "algunos compromisos" de Madrid con Cataluña y "ni siquiera" se conoce el borrador de los PGE.

En cualquier caso, Clavijo avanzó que cuatro serán los ejes de los presupuestos autonómicos: más renta disponible para las familias con la rebaja fiscal del IRPF y mejorar los fondos destinados a sanidad, educación y servicios sociales. Ésas van a ser las prioridades del Gobierno de CC en la elaboración de las cuentas del próximo año, que tendrán carácter expansivo. Si bien, todavía es pronto para poder dar cantidades.

En respuesta a una pregunta de Casimiro Curbelo, de ASG, sobre las claves de la reforma fiscal, destacó que la rebaja lineal del tipo general del IGIC -como solicita el PP- no sólo afectaría a los ingresos del Gobierno canario, sino que causaría "un destrozo a las corporaciones locales de difícil asimilación".

Clavijo explicó que la reforma fiscal del Ejecutivo va orientada a que "las familias tengan un respiro".

Igualmente, dijo compartir la filosofía de Curbelo -al que llamó "socio VIP" de manera jocosa- en su negativa a tal bajada del IGIC, ya que esta medida haría que el Ejecutivo dejase de recaudar 400 millones de euros, lo que perjudicaría a los servicios públicos, ayuntamientos y cabildos, que se nutren de estos recursos.