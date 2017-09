El Ejecutivo tacha de "contraproducente" la tasa turística porque anima la turismofobia

El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha señalado este miércoles que sería "contraproducente" implantar una tasa turística en el Archipiélago en momentos donde la turismofobia está presente en muchos destinos del mundo. "Es grave lanzar el mensaje de gravar la entrada de turistas en estos momentos", ha señalado en una comparecencia parlamentaria en la que ha apuntado que los visitantes ya contribuyen al destino a través del IGIC, que además se subió en 2012.

No obstante, el consejero sí que ha planteado abrir un "análisis" a largo plazo sobre el modelo turístico y no simplemente sobre el número de turistas que caben en el Archipiélago. "No he hablado de que en Canarias no quepa un turista más, Canarias puede asimilar el número de turistas actual, pero es necesario el debate", ha comentado. Castellano ha criticado que se quiera "caricaturizar" a Coalición Canaria (CC) cuando tiene un recorrido histórico de "defensa de la sostenibilidad", como demuestra el reconocimiento de la Unesco de siete reservas de la biosfera o que el 42 por ciento del territorio esté protegido, récord en España, al tiempo que hace años, impulsó la moratoria turística.

Así, aunque no ha ocultado que hay "luces y sombras" en el desarrollo turístico de Canarias, cree que su discurrir es una "historia de éxito" sin la que no se entenderían los estándares de vida de la sociedad actual. Castellano ha indicado que "Canarias es un paraíso, también con CC", y ha resaltado, por ejemplo, que la ley del suelo no califica más suelo para uso turístico. "Vuelcan prejuicios sobre hechos", ha indicado. Ha pedido colaboración y trabajo conjunto para desarrollar el nuevo plan estratégico de turismo, avanzando que habrá "compensaciones" para que las islas verdes se beneficien del turismo, y más incorporación del sector primario y la cultura para crear sinergias.

Juan Márquez, de Podemos, ha comentado que en Canarias "no hay turismofobia" y sí "ATIsfobia", ya que la precariedad laboral y la mala distribución de la riqueza del turismo no la generan los turistas, "sino ustedes". Ha acusado al Gobierno de ser "representante" de los grandes turoperadores y empresas del sector, actuando como el "colono acomplejado" que no cree en la belleza de Canarias. "Por siete euros más nadie se queda en Dortmund en noviembre", ha apuntado. Márquez ha pedido que la cultura y las energías renovables se incorporen como valor añadido al turismo, y ha reclamado la puesta en marcha de la ecotasa para poder combinar la llegada de 16 millones de turistas al año con una población de dos millones.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha comentado que Canarias "crece a dos velocidades" en el turismo, ya que aumenta de manera "descontrolada" en las cuatro islas turísticas, donde se despueblan las zonas rurales y hay "bajos salarios y precariedad" entre los trabajadores. El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha criticado, por su parte, a Castellano por "defender" a CC y no hablar del modelo turístico, lamentado que el Gobierno "solo se dedique a contar turistas" y no a elaborar un plan de futuro en momentos donde hay problemas de turismofobia en diversas zonas del planeta.

Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha comentado que el Gobierno de Canarias sigue paralizado en la resolución de las principales problemas que afectan al turismo en las islas. "Con diálogo no es suficiente", ha comentado. Ha dicho que su grupo se opone a la tasa turística y lo defenderá en la negociación de los presupuestos, y sobre la capacidad de carga del territorio, ha apuntado que el Cabildo de Gran Canaria, "mascarón de proa" de esa tesis, ha creado 50.000 plazas hoteleras nuevas en su Plan Insular.

Rosa Bella Cabrera, del Grupo Socialista, ha comentado que hay "mayor conciencia" sobre el crecimiento turístico "desorbitado" en Canarias, pero ha pedido una revisión del modelo para que se mantenga el equilibrio entre sostenibilidad y actividad económica. Nereida Calero, del Grupo Nacionalista, ha señalado que habría que hablar de modelos turísticos insulares o zonales, subrayando que "no se puede crecer mucho más allá" en la llegada de turistas ni consumir nuevo suelo. "Corremos un serio peligro de que se nos vaya de las manos", ha indicado.