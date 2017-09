Unidos por Gran Canaria negocia un pacto electoral con Ciudadanos y CC

Unidos por Gran Canaria (UxGC), tantea concurrir con otras formaciones a las elecciones autonómicas y locales de 2019. El presidente del partido, José Miguel Bravo de Laguna, reconoció ayer que está conversando con distintas organizaciones, en especial con Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos (Cs), la posibilidad de un acuerdo "preelectoral". El dirigente presentó el congreso constituyente que el partido celebrará el próximo sábado, 23 de septiembre, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema Por fin Gran Canaria.

Existen partidos que pueden ver a Unidos por Gran Canaria como un posible socio, expone, aunque su formación sea de corte "insularista, que no pleitista", precisa. Por ello, no ve como un impedimento un eventual acuerdo con Coalición Canaria pese a que su organización defienda a Gran Canaria. "Antes eran las AIC (Agrupaciones Independientes de Canarias) y cada cual defendía a su isla", sostiene ante una posible alianza con los nacionalistas. En cuanto a Ciudadanos, considera que el trato que se le dio a Enrique Hernández Bento, exdelegado del Gobierno, no fue el "mas conveniente", pero admite que se han producido encuentros de cara a los comicios de 2019.

El también exsubsecretario de Industria con José Manuel Soria dejó el PP e intentó afiliarse a Ciudadanos. La formación naranja le negó el acceso como militante en agosto por considerar que su historial podría "ser contradictorio" con las propuestas de regeneración democrática defendidas por Albert Rivera. Bravo de Laguna se fue del PP a finales de la anterior legislatura, siendo aún presidente del Cabildo grancanario, y formó Unidos por Gran Canaria para concurrir a las elecciones en mayo de 2015.

Ayer recordó que esta formación nació como una coalición de partidos y obtuvieron un resultado "extraordinario", pues consiguieron representación tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además de en varios municipios de la Isla. De hecho, evoca que su partido tuvo más votos a la corporación grancanaria en las elecciones de 2015 que Coalición Canaria. Unidos logró 44.167 sufragios frente a los 21.742 de los nacionalistas.

Ahora quiere presentarse ante los grancanarios como una fuerza política "consolidada" que tiene como objetivo la "defensa de Gran Canaria y su posición dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias". Bravo de Laguna defiende a Gran Canaria como la isla "motor del dinamismo, la que empuja al resto de las islas" y asegura que existe agravio con respecto a Tenerife. El proyecto de Unidos por Gran Canaria persigue convertir a la isla en un "centro portuario, aeroportuario y en un referente turístico de calidad".

Define a este partido como una organización "de centro, liberal y progresista", que quiere "tocar el corazón de los grancanarios". Aspira a presentarse a más instituciones que en los pasados comicios, donde concurrió a once municipios y al Cabildo, y se ve de nuevo como cabeza de lista a la corporación insular.

De otro lado, Bravo de Laguna explica que aquellas personas que se acerquen al partido tendrán un reconocimiento y recibirán un carné de "defensor de la isla". De este modo premiará a quienes secunden su planteamiento de que Gran Canaria es objeto de "maltrato por parte del Gobierno de Canarias e, incluso, del Gobierno de España", sentencia.

Con ello, busca motivar a los ciudadanos de la isla oriental, ya que estima que "por, distintas razones, el grancanario es el menos defensor, al menos verbalmente, en sentimiento, de su propia isla", algo que considera una "pena" porque los demás sí hacen una defensa de su territorio.

En referencia al partido, el vicepresidente primero será José Francisco Pérez, antes presidente de Compromiso por Gran Canaria; la vicepresidencia segunda la ocupará Aladino Suárez, que era presidente del Partido Demócrata y Progresista de Gáldar, mientras que la secretaría general será para Jafeth Alonso.

El partido estará conformado por un consejo de dirección del que forman parte todos los consejeros del Cabildo de Gran Canaria, así como los concejales de los diferentes ayuntamientos. Además, habrá un comité de Derechos y Garantías que estará presidido por Guillermo Nieve y Carlos Buite como secretario, ambos abogados. Bravo de Laguna sostiene que la isla necesita más inversión para luchar contra los vertidos, si bien reconoce el "esfuerzo" realizado por parte del Cabildo grancanario.

A su juicio, la polémica sobre los vertidos al mar es ejemplo de que el Gobierno regional no trata igual a las islas, porque, "cuando hay un problema en Tenerife, se habla, normalmente, de Canarias". "Cuando el problema es de Tenerife es de Canarias, se diluye, pero cuando es de Gran Canaria es de Gran Canaria, entero", asevera Bravo de Laguna. Entiende la posición del Cabildo porque "es verdad que en esta isla se han hecho unos esfuerzos mayores que en otras sobre el tema de los vertidos".