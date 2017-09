Clavijo advierte de que aún quedan "flecos" para certificar el apoyo de CC a los presupuestos generales

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado casi por hecho el apoyo de Coalición Canaria (CC) a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a falta de cerrar unos "flecos" pendientes". En una entrevista concedida a la Cadena Ser, ha comentado que este miércoles, la diputada Ana Oramas se reunió con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y se sentaron las bases de las grandes cifras con intercambio de documentos, a la espera de cerrar tres aspectos pendientes.

Clavijo ha precisado que el REF económico debe estar aprobado antes de que se aprueben los próximos presupuestos, que no esté dentro del sistema de financiación autonómica, y se recoja un "artículo exacto" para que se reconozca que el superávit se puede invertir y no computa en la regla de gasto. Cara al futuro, el presidente canario ha dicho que van a "seguir denunciando" ante el Estado que en Canarias las pensiones no contributivas "son muy superiores" a la media del Estado, y se hace "muy complicado vivir con 360 euros".

No obstante, ha asumido que es "difícil" alcanzar un acuerdo en esta materia porque "son muchos" pensionistas en las islas y se generaría un precedente con otras Comunidades Autónomas, y en ese campo el Estado "es muy centralista".

En cuanto a los vuelos entre Canarias y la Península, ha señalado que Canarias tiene "dos problemas", el precio y la conectividad, y en ese sentido, ha apuntado que CC no está a favor de la Obligación de Servicio Público (OSP) porque implica "intervenir en el mercado y fijar un precio por arriba".

En su opinión, "lo que hay que hacer es subir la oferta y que el descuento a los canarios sea mayor" ya que "no sirve" bajar el precio y volar solo una vez a la semana. En cuanto al nuevo convenio de carreteras, que va retrasado, ha comentado que Canarias "puso 400 millones" de recursos propios durante la crisis y ahora hay que recuperarlos, y por ello, han propuesto subir cada año la inversión hasta los 250 millones para "compensar" durante ocho ejercicios.