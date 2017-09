Alejandro Ramos pugnará con Franquis para liderar el PSOE de Gran Canaria

Sebastián Franquis no será el único candidato a liderar el Partido Socialista en Gran Canaria. El secretario de la Ejecutiva local de Telde y concejal de ese municipio, Alejandro Ramos, confirma que pugnará con el diputado nacional para la Secretaría Insular. "Es el momento de darle voz a los que no la tienen y dar más participación a los militantes, es una realidad que el PSOE tiene que renovarse para ganar y ese será nuestro lema de campaña", asegura Ramos en declaraciones a LA PROVINCIA.

"Busco un equipo que aporte talento, personas que conozcan de cerca los problemas de la gente de primera mano, esa es la clave que llevó que en Telde duplicaramos el número de votos y la renovación que se hizo en el partido", añade el edil teldense.

Tras la celebración del congreso regional ahora se abren los procesos insulares en el PSC y para el 22 de octubre están fijadas las primarias en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En las tres islas habrán dos candidaturas en pugna si consiguen los avales estipulados. En el caso grancanario los precandidatos formalizarán su inscripción entre el lunes y el miércoles, si bien tanto Franquis como Ramos han anunciado que se presentarán el mismo lunes. Ambos necesitan un mínimo de avales del 20% de los afiliados de la Isla, lo que supone recoger unas 400 firmas para ser oficialmente candidatos a las primarias.

Más que nunca en Gran Canaria se miden la veteranía con la juventud. Sebastián Franquis lleva más de tres décadas de recorrido orgánico y público en las filas del PSOE y ha tenido bajo su control durante años la Agrupación de la capital grancanaria, la que cuenta con más afiliados de Canarias. Alejandro Ramos tiene 35 años y es abogado, representa a una nueva generación de socialistas que asumió en su momento levantar el partido en el complicado municipio de Telde. Integró el pacto de gobierno en el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2015 hasta que rompió con Nueva Canarias y ahora está en la oposición.

Ramos admite que Franquis cuenta con mucha experiencia en el partido. "Le respeto pero no le temo, por eso me presento ante la necesidad de impulsar un cambio real y aprovechar el talento que existe en el partido para ponerlo a disposición de los vecinos de la Isla", añade. Hace el símil de David contra Goliat a la hora de referirse a su previsible rival para liderar el partido en Gran Canaria: "para mí supone un reto, no soy el candidato contra Chano, ni tan siquiera voy a hacer ningún tipo de descalificación durante la campaña al margen de que lleve 35 años en política como mi edad, lo hago con todo el respeto pero creo que es el momento de cambiar el partido".

Respaldos

Los hay que etiquetan a Alejandro Ramos como cercano a Patricia Hernández. Sin embargo, recuerda que avaló a Ángel Víctor Torres en las primarias regionales y está de acuerdo con la gestión del dirigente socialista para acercar el partido a los municipios de la Isla, algo que continuará realizando si alcanza el liderazgo insular. Asegura que cuenta con respaldos de los tres sectores que pugnaron por la Secretaría General, es decir, por afines de Torres, Hernández y Juan Fernando López Aguilar. Lo que sí reconoce Ramos de Patricia Hernández es que mientras estuvo en el Gobierno tuvo una actitud cercana tanto con la ciudad de Telde como con los afiliados socialistas.

Para el dirigente socialista teldense no es un especial hándicap que Franquis conozca los engranajes del partido y controle a parte de la militancia. En su opinión "todos nos conocemos y tengo la ventaja de que vengo sin mochila, sin enemistades, como un humilde afiliado más que se presenta a un proceso democrático para que sean los militantes los que decidan, como le sucedió a nuestra secretario federal Pedro Sánchez, que es el ejemplo a seguir y al que apoyé".

La apertura de las primarias a todos los militantes ha cambiado el equilibrio tradicional de fuerzas en el seno del partido entre las diferentes familias y corrientes internas aunque, según Ramos, siguen habiendo intentos de mantener el statu quo de siempre. El edil teldense vuelve a poner el acento en lo conseguido por Sánchez, a pesar de la traumática situación vivida por el líder socialista.

Una vez que Ramos y Franquis presenten sus precandidaturas se iniciará el periodo de recogida de avales, que se extenderá entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre. Tras los recursos y la proclamación definitiva de las candidaturas, la campaña se celebrará entre 12 y el 21 de octubre, siendo el 22 la jornada de votación. El congreso insular está convocado para noviembre tras la celebración de las asambles locales que elegirán a los delegados.

Si se convierte en secretario insular, Ramos apuesta por convertir al PSOE en la primera fuerza en la isla de Gran Canaria, aunque reconoce las dificultades al tener como rivales directos a Podemos y Nueva Canarias. Por eso se esforzará en contactar más con los militantes y la población para recuperar el terreno perdido en los últimos procesos electorales, además de solucionar la situación del partido en algunos municipios como Gáldar o Santa Brígida, en los que hay gestoras.

Con su juventud y las "manos limpias", el dirigente socialista espera que, gane o pierda, haya una integración real de todas las sensibilidades del partido en Gran Canaria cuando acaben las primarias. Ramos asegura que por su parte habrá una "integración real" en el caso de que se convierte en el secretario insular de los socialistas grancanarios.