El Ayuntamiento de La Laguna condena a Zebenzuí González por sus wasap

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, han dado hoy luz verde por unanimidad a una moción en la que condenan y reprueban las manifestaciones machistas del exconcejal socialista Zebenzuí González y, además, le han pedido que entregue su acta y han decidido denunciar sus palabras ante la Fiscalía.

La moción, presentada por todos los grupos políticos, se ha aprobado sin la presencia de Zebenzuí González, quien no ha entregado el acta de concejal, a pesar de que ha sido suspendido de forma cautelar de militancia del PSOE y el pleno ha acordado el cese fulminante de todas sus responsabilidades, que eran Mercados, Piscinas y Playas, Sanidad, Cementerios y Medio Ambiente, y han exigido la entrega del acta.

De esta manera, se convalida el acuerdo de la Junta de Portavoces del pasado día 15 de septiembre, en el que los seis grupos que componen la corporación, CC, PSOE, PP, Unidos se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y Mixto, condenaron también las manifestaciones de González, quien alardeó en un chat de WhatsApp de militantes socialistas que iba a "follar" con las empleadas a las que decía haber "enchufado" en el Ayuntamiento.

"Fuera el machismo de las instituciones", "No está, no se ve al niño Zebenzuí", "Vamos a pasar lista, ¿dónde está el niño Zebenzuí?", han proclamado en torno al centenar de ciudadanos que han asistido al pleno, en el que el alcalde, José Alberto Díaz, ha pedido a los asistentes que, conforme al reglamento, retirasen carteles que rezaban "Dimisión ya", "Fuera el machismo de las instituciones", "Zebenzuí a Fiscalía", "No es humor privado es machismo público", o "Ni 1 euro público para mantener machistas y corruptos".