El Ayuntamiento de La Laguna reprueba a Zebenzuí González y lleva su caso ante la Fiscalía

El pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna reprobó ayer de forma unánime los mensajes machistas que el exconcejal Zebenzuí González escribió en un grupo de Whastapp. En ellos, el exedil se jactaba de acostarse con empleadas que enchufaba en el Consistorio. La moción para la condena y reprobación fue presentada por todos los grupos políticos, que también exigieron que entregue su acta y acordaron denunciar su caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

"Fuera machismo de las instituciones", "No es humor privado es machismo público" y "Dimisión ya" fueron los mensajes que pudieron leerse en los carteles que portaban muchos de los asistentes al pleno. Unos mensajes que el exedil socialista no pudo leer, ya que no acudió a la sesión de ayer.

La tormenta política se desató el pasado 14 de septiembre, después de que se filtraran varios mensajes que González envió por error a un grupo de Whatsapp de vecinos de la comarca noreste. Al día siguiente, el alcalde José Alberto Díaz retiró las competencias de responsable de Mercados, Sanidad, Medio Ambiente, Cementerios y Playas y Piscinas a González, después de que recibiera una petición por parte del propio Grupo Socialista que al mismo tiempo lo suspendió de militancia.

El portavoz de CC, Antonio Pérez Godiño, sostuvo que "entre el alcalde y los 26 concejales, ni hoy ni en los días pasados, hay buenos ni malos, la totalidad de los grupos municipales han tomado los tres acuerdos", al tiempo que afirmó que la intención de separar los grupos era solo "una manipulación que no va a llegar a ningún sitio". En relación a la dimisión e del exconcejal Zebenzuí González "solo hay dos únicas posibilidades: una sentencia judicial firme que ordene la renuncia o el ejercicio de su voluntad personal".

Por su parte, la portavoz socialista, Mónica Martín, recalcó que "una cosa es la realidad de lo acontecido y otra las interpretaciones interesadas que algunos grupos políticos quieran hacer". Una afirmación que suscitó un gran revuelo entre el público y al que el regidor tuvo que llamar al orden y pedirles que respetaran todas las intervenciones o tendrían que ser desalojados. Martín recalcó que "el PSOE ha sido tajante, contundente y transparente desde un primer momento en la decisiones adoptadas" con las manifestaciones que han reprobado públicamente.