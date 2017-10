Los catalanes de las Islas piden diálogo

Son catalanes de pura cepa, nacieron allí pero viven en Canarias y han tenido que seguir desde la distancia todo lo que sucedió el domingo 1-O y la polémica que ha generado el acontecimiento en todo el país y prácticamente en todo el mundo. Es el caso de Manel Almazán, Eloísa Ortiz , Eduardo Martínez y Joan Arnal (este último ha pedido a este periódico ser citado con un nombre ficticio para evitar posibles conflictos por querer expresar libremente sus ideales políticos). Todos, detractores y afines de la independencia, coinciden en la necesidad de dialogar. Único camino para salir de esta encrucijada.

Arnal es catalán y lleva cinco años viviendo en la isla de Lanzarote: "Viví lo sucedido con mucha angustia. Soy apolítico, no independentista, y me parece que lo ocurrido ayer en Barcelona no beneficia ni a España ni a Cataluña. Todo lo contrario, lo que ha hecho es partir a España y enfrentarnos a todos los españoles", explicó acongojado. Del mismo modo, aseguró estar en contra de que se haya convocado un referéndum de forma ilegal. "No me parece bien que se haga un referéndum que atenta contra la ley. Es cierto que existe falta de diálogo y es por eso ha ocurrido este terrible acontecimiento".

"No estoy de acuerdo con las ilegalidades", subrayó, "pero entiendo, en cierto modo, que el pueblo catalán haya llegado hasta ese extremo, dada la posición del Gobierno a negarse a establecer un diálogo coherente", indicó.

Por lo que respecta a los episodios violentos, destacó su completo rechazo. "Estoy totalmente en contra de la violencia ejercida por parte del Gobierno central. No voy a aventurarme a decir si la independencia de Cataluña sería beneficiosa o no para ambas partes, ya que necesitaría tener en mis manos datos económicos de los que no dispongo, pero sí pienso que el pueblo catalán tiene derecho a decidir y poder expresarse libremente, aunque no haya sido el caso, y es obvio que es necesario establecer un diálogo, lo tengo muy claro", manifestó.

La mayoría de los que aquí opinan apuestan por evitar la secesión de Cataluña. Así lo defiende Gabriel García, un canario que reside en Barcelona y que vivió desde Gran Canaria y pegado a los medios de comunicación los acontecimientos del domingo; la otra cara de la moneda la pone Eduardo Martínez, que considera que la independencia beneficia muy positivamente a Cataluña, y que además, es necesaria .

Un tema muy complejo, y de gran trascendencia social, visto desde cinco perspectivas diferentes, cada una atendiendo a sus experiencias y con el corazón entre Canarias y Cataluña.

Manel Almazán

"La independencia es un tema ridículo y solo va a generar pobreza"

Manel Almazán, natural de Barcelona, lleva 28 años viviendo en Gran Canaria y, a pesar de la distancia que le separa, ha seguido muy de cerca lo ocurrido en su ciudad natal el pasado fin de semana. "Sé a ciencia cierta que existe mucha inquietud en Cataluña en lo que respecta al tema de la independencia, pero también es verdad que, esta vez, al pueblo catalán se le ha ido un poco de las manos al creer que todo es posible y todo vale para conseguir un fin. Se ha salido de la legalidad y eso no puede ser", explicó.

En cuanto a la sensación que le produjo seguir lo que estaba ocurriendo a través de los medios, aseguró haberlo vivido con mucha intranquilidad. "El domingo estuve muy preocupado porque veía que estaba todo descontrolado y esto se podría haber manejado de una forma más sutil, dejando que votaran tranquilamente, porque se sabe que es ilegal y que no va a llegar a nada, y ya después, si la cosa hubiera ido a más, se interviene a nivel legal y el que tenga que ir a la cárcel, que vaya", subrayó. "Lo que no lleva a nada es darle palos a la gente, sin más", criticó Almazán en referencia a las fuerzas del Estado.

También se mostró muy seguro al posicionarse en contra de la independencia de Cataluña. "Particularmente, creo que la independencia no beneficia ni a España ni a la propia Cataluña y , de producirse, generará pobreza para ambas partes. Los catalanes se creen que el dinero les va a caer del cielo y no es así. La independencia es un tema ridículo dentro de una Europa global. Todo lo unido se refuerza y lo que se separa genera debilidad", indicó el fisioterapeuta.

Eloísa Ortiz

"Los independentistas no van a sacar nada con este tipo de acciones, es ilegal"

Es catalana de nacimiento y canaria de corazón. Eloísa Ortiz tiene 87 años y lleva más de medio siglo viviendo en la Isla. Sin embargo, no deja atrás los problemas que afectan a su Barcelona natal, lugar en el que pasó su infancia y parte de su juventud: "Nada más y nada menos que 21 años".

"Me parece horroroso lo que ha sucedido, porque están buscando una revuelta que no tiene razón de ser. Al fin y al cabo, si algo va en contra de la ley y del Estatuto, lo único que se va a conseguir convocando un referéndum ilegal es que haya jaleo y revoluciones".

"Separatistas siempre ha habido, pero siempre hemos sido pacíficos, y hemos vivido todos muy bien como buenos ciudadanos catalanes y españoles que somos. Ahora mismo, en nuestro país hay problemas más importantes que resolver, como puede ser el paro o la situación de la sanidad. Los independentistas no van a sacar nada con este tipo de acciones. Lo ilegal no lleva a ningún lado", manifestó.

En cuanto a la opinión que le merece el hecho de que Cataluña sea un Estado independiente, Ortiz no dudó en defender la idea de una España unida: "No creo que la independencia beneficie ni a Cataluña ni al resto de España, pero eso también lo opina mucha gente. Un ejemplo claro lo tenemos en las manifestaciones que hubo en todo el país para apoyar la unión de España. También, hay muchos catalanes que piensan como yo y están en contra de la independencia", subrayó. "A ellos no se les presta la misma atención porque no hacen ruido, al Gobierno de Cataluña no les interesa, y somos muchos".

Asimismo, expresó su descontento con las formas en las que han actuado los que quieren la independencia. "No tiene sentido lo que ha hecho Puigdemont. Muchos medios han difundido imágenes de personas que han votado varias veces, o sea, que además de no tener validez legal ha estado manipulado para conseguir sumar más votos. Nada de eso tiene sentido".

"También, me parece muy mal por parte del pueblo catalán que muchos hayan usado a niños y a ancianos, que son personas vulnerables. Los usaron como barrera para impedir que los Mossos entrasen a los colegios y los desalojasen. No son formas de hacer las cosas", concluyó apenada por la situación de la comunidad en la que aún conserva familia.

Gabriel García

"Una democracia madura tiene que tener capacidad para negociar"

Es canario y lleva 14 años viviendo en Barcelona, pero el 1 de octubre, un compromiso le obligó a viajar a las Islas y tuvo que seguir lo ocurrido desde el Archipiélago "Lo viví desde la distancia, pero para mí fue un día muy intenso , triste y desolador. Entiendo que se trate de un referéndum ilegal y que se violentó mucho el Gobierno catalán, pero también es verdad que había mucha gente que tenía el deseo de participar pacíficamente en el proceso y poder depositar su opinión en una urna sin dar lugar a ningún tipo de episodio violento", señaló.

Asimismo, destacó la complejidad que tiene abordar el asunto en el Gobierno central. "El mayor conflicto que hay es saber cómo dar cabida a algo así sin saltarse el ordenamiento jurídico. Lo que pasó el domingo hace todavía más difícil llegar a un entendimiento, porque no hacía falta cargar contra gente inocente que estaba ejerciendo su derecho a manifestarse, eso ha sido lo peor de todo. No soy partidario de un referéndum ilegal, pero tampoco me gusta ver cómo van contra gente que lo único que hace es estar en un colegio público encadenado expresando lo que piensa". Indicó.

En cuanto a su posición con respecto a la independencia de Cataluña, expresó su negativa: "No creo que la independencia de Cataluña sea beneficiosa ni para España ni para Cataluña, pero creo que cómo mínimo habría que llevar el debate al Congreso. Son cambios trascendentales y en una democracia madura hay tener capacidad de hablar el tema sin que la gente se envenene ni se den situaciones incómodas".

Eduardo Martínez

"No siempre la ley es justa y hay que saltársela cuando conviene"

Es catalán y lleva 20 años viviendo en Lanzarote. Su opinión es clara a la hora de apoyar la independencia de Cataluña: " La independencia es muy beneficiosa para Cataluña, pues aporta al conjunto de la nación el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de España y encima nos toca mendigar, por así decirlo, las migajas del pan que fabricamos, y eso es algo totalmente inaceptable", aseguró.

En cuanto a su posición en lo que respecta a la ilegalidad del pretendido referéndum del domingo, indicó estar en desacuerdo en que se atentara contra la ley. "No considero que el referéndum sea ilegal, por esa regla de tres, también era ilegal la manifestación de la gente en contra de la esclavitud o cuando las mujeres sufragistas protestaban en la calle y ante las instituciones de entonces contra las leyes que les impedían votar. Siempre, la legalidad tiene que ir por detrás de la voluntad del pueblo", señala seguro.

"El Gobierno central actuó de una forma bárbara y totalmente desmesurada el domingo para evitar que la gente accediera a las urnas y votara lo que quisiera. Primero hay que saltarse las leyes, para que después las pongan a tono y se ajuste a los tiempos y a las necesidades de la gente. No siempre la ley es justa, la historia lo demuestra, por tanto saltársela cuando conviene no solo es útil sino necesario", señaló.

Por lo que concierne a la desintegración de España como país, resaltó su indiferencia: "Si a España le pasara como le sucedió a Yugoslavia en su momento, a mí, personalmente me importaría un rábano", concluyó.