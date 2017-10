Clavijo busca consenso político sobre la fórmula para abaratar los billetes

El ministro Íñigo de la Serna y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, también abordaron ayer durante su reunión en el complejo del Paseo de la Castellana en Madrid la posibilidad de establecer medidas en los próximos Presupuestos del Estado para abaratar los vuelos que conectan Canarias con la Península, aunque aclarando que, por el momento, no hay ninguna negociación abierta al respecto. "Cualquier media de ese tipo debe formar parte de un acuerdo político de todo el Gobierno y no me corresponde a mi abordar esta cuestión", afirmó el ministro. "Hay que ser prudente a la espera de lo que pueda suceder en 2018, mantener vías de diálogo y explorar distintas cuestiones que se puedan plantear, pero no es el momento aún para hablar de este asunto", añadió tras haber destacado que el acuerdo para incrementar la subvención en el transporte interinsular estaba teniendo "resultados espectaculares", con un incremento de pasajeros de un 35,5% más que en 2015 o 2016, desde los 250.000 usuarios a 350.000.

Clavijo, tras semanas de tiras y aflojas con NC sobre cual debe ser la fórmula que se aplique para abaratar los billetes, explicó que el Gobierno canario está trabajando en una "puesta en común para tratar de engarzar un acuerdo político", antes de plantear una propuesta al Ministerio.

En todo caso, insistió el presidente en que "tiene que ser una fórmula que no afecte a las frecuencias de vuelos, que propi- cie más competencia y que si se destina dinero público vaya di-rectamente al ciudadano, que no se quede en las compañías aéreas". "Se busca una postura común en Canarias y a partir de ahí ya veremos si hay acuerdo político y el impacto económico que supone", subrayó.