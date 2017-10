Podemos impulsa una iniciativa para que la televisión canaria sea 100% pública

Podemos presentará una iniciativa en el Parlamento de Canarias para que los servicios informativos de Televisión Canaria sean cien por cien públicos. La propuesta, anunciada ayer por el diputado Juan Márquez, se produce cuando la dirección del ente ha publicado ya y enviado al Diario de Oficial de la Unión Europea el pliego para el próximo concurso de externalización de los contenidos informativos que deberá publicarse en el BOC antes del día 12, toda vez que el contrato con el actual adjudicatario, Videoreport, vence el 30 de junio del próximo año sin posibilidad de prórroga.

Márquez, que asegura en un comunicado que la iniciativa ha sido elaborada de forma conjunta con el comité de empresa de la Radio Televisión Canaria, sostiene que cambiar el modelo mixto actual "ahorraría millones de euros a las arcas públicas, y al mismo tiempo mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores, ya que, por ejemplo, contempla convertir en laborales fijos a aquellos profesionales subcontratados de las islas no capitalinas, lo que significa además equilibrar el trato entre unas islas y otras".

El cambio de modelo es una idea que también se plantea desde la dirección de los socialistas canarios. El secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torre, recordó ayer que su for- mación presentó no hace mucho en la Cámara una moción al respecto que se no recibió el apoyo de ninguno de los grupos parlamentarios.

Torres defiende para Canarias el mismo modelo que en 2006 impulsó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para TVE "alejado de quien gobierne, plural y transparente", señaló en la cadena Ser.

Los argumentos para los dos partidos de izquierda son similares, pero el diputado de Podemos cree que es ahora el momento idóneo para dar el paso adelante y llevar al Parlamento regional una propuesta de este calado, por ello invita a todas las fuerzas políticas "a que sean responsables y apuesten por este cambio de modelo, porque eso significaría", sostiene en su comunicado, "mejo-rar nuestra calidad democrática y apostar por la calidad, el rigor y la independencia de los medios públicos".