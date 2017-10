El Gobierno descarta recurrir la sentencia sobre el BIC del Oasis

El Gobierno canario no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el decreto del Ejecutivo en el que desestimaba declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría Sitio Histórico, el Oasis de Maspalomas. No obstante, el hecho de no recurrir no impedirá la rehabilitación del Hotel Oasis Maspalomas, de la cadena Riu, explicó Rosa Dávila, consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, tras la reunión que el presidente Fernando Clavijo mantuvo con los trabajadores del establecimiento a los que envió un mensaje de "tranquilidad".

Según Dávila el recurso no tiene sentido porque esta rehabilitación se puede llevar a cabo al amparo de la nueva Ley del Suelo. Este es el mensaje que les ha trasladado Clavijo a los trabajadores del hotel y los centros comerciales de la zona, constituidos en una asociación, que se concentraron en la puertas de Presidencia en la capital gracanaria.

La asociación reclamó al presidente que el Gobierno canario que presentara el recurso contra la sentencia del TSJC, tras admitir otro del Cabildo grancanario, que insta a la declaración como BIC del Oasis de Maspalomas, pero el Gobierno opta por no hacerlo al amparo de la Ley del Suelo.