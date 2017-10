El Gobierno deja fuera a los ´eSports´ de la ley del deporte

El Ejecutivo regional deja fuera a los eSports del anteproyecto de la Ley del Deporte de Canarias. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes el texto sin que se contemple la regulación de los deportes electrónicos como tales, como sí había anunciado el propio presidente del Gobierno autonómico Fernando Clavijo en julio de este año, para solicitar el dictamen del Consejo Consultivo antes de su remisión al Parlamento.

El consejero de Deportes, Isaac Castellano, explicó en rueda de prensa que la decisión de no incorporar los eSports a esta iniciativa, que sustituirá a la norma vigente en este ámbito desde 1997, se debe a la necesidad de buscar un mayor consenso sobre su regulación y hacer un análisis con más profundidad de esta materia.

Cuando Clavijo desveló este verano la intención de su Ejecutivo de incorporar esta modalidad de juegos en la futura Ley del Deporte se produjo una fuerte contestación por parte de la sociedad. El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Canarias (ColefCanarias) se opuso a esta medida al entender que la incorporación de estas actividades a la norma regional no era legítima. Algunos partidos, como el PSOE, propusieron regular las competiciones de videojuegos con una normativa distinta a la ley canaria del deporte. Para este partido, la regulación mediante ley de los eSports debe estar sujeta a su naturaleza, si es o no una actividad deportiva, y no a su carácter competitivo.

Pese a que el Ejecutivo ha decidido dejar de lado a los deportes electrónicos, Castellano aclaró que "de ninguna manera" supone que el Gobierno renuncie a regular una materia, que es "especialmente importante" desde punto de vista económico -se estima que al año esta actividad genera unos 600 millones- ya que "con ignorarla no va a desaparecer". El consejero recalcó la oportunidad que supone su regulación para potenciar aquellos elementos que sean positivos y eliminar aquellos factores que preocupan a la sociedad por sus elementos nocivos.

Castellano subrayó que el anteproyecto de la Ley del Deporte de Canarias es una norma hecha de cara al futuro, pues deja abierta la puerta a la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, de tal modo que la ley que finalmente se apruebe en el Parlamento nunca quede obsoleta. El responsable de Deportes detalló que "se producirán desarrollos reglamentarios en paralelo" a esta norma sobre los eSports si bien no precisó un plazo concreto para que éstos tengan lugar.

El anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno, según precisó Castellano, declara la práctica deportiva de interés general y fomenta la igualdad; establece la creación de una comisión antidopaje que contará con desarrollo reglamentario; y clarifica las competencias entre administraciones y recoge la elaboración de un Plan de Infraestructuras Deportivas.