Una escuela oficial para silbadores

Casi medio centenar de escolares de La Gomera celebraron ayer en el Parlamento, dedos en boca, el octavo aniversario de la declaración del silbo gomero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un cumpleaños que sirvió para que la Cámara se comprometiera a su conservación y difusión.

El Parlamento de Canarias apoyó ayer la creación, por parte del Gobierno de Canarias -en colaboración con el Cabildo de La Gomera y los ayuntamientos de la isla colombina- de una Escuela Oficial de Silbo Gomero que impartiría la formación a silbadores y maestros silbadores. La Cámara regional conmemoró, al comienzo de la sesión plenaria, el octavo aniversario de la declaración del silbo gomero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, una efemérides para la que se organizó una demostración en el hemiciclo a cargo de 47 niños de todos los colegios de La Gomera.

Además, se leyó una declaración institucional en la que todos los grupos parlamentarios declaran su "apoyo incondicional" a este lenguaje silbado y expresan su compromiso con "la conservación, difusión y enseñanza del silbo gomero en el ámbito de la comunidad autónoma".

La declaración institucional insta también a "la promoción e impulso activo por parte de las administraciones públicas o la iniciativa social, en actividades de investigación etnográficas y antropológicas, del lenguaje silbado de La Gomera". Además, respalda que el Gobierno de Canarias siga con su labor protectora, "estableciendo los criterios específicos de modo que cualquier persona que quiera dar clases de silbo gomero deba acreditarlos como requisito previo y necesario para prestar cualquier tipo de formación o curso en la materia".

De esta forma, el Parlamento también apoya la creación de una escuela oficial de silbo gomero, que se encargaría de impartir la formación a silbadores y maestros silbadores según los criterios de la Comisión Técnica del Silbo Gomero. En esta línea, llama a desarrollar los estudios pertinentes para que la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno autonómico ofrezca a las comunidades educativas del Archipiélago que expresamente lo demanden los medios necesarios para la inclusión paulatina del silbo gomero dentro de su oferta educativa.

El Parlamento de Canarias "manifiesta su firme compromiso en la defensa del patrimonio cultural de nuestras Islas y, específicamente, del silbo gomero como patrimonio de todos. Un lenguaje silbado que lleva el nombre de La Gomera y de Canarias por todo el mundo", concluye la declaración institucional.

El silbo gomero es un tipo lenguaje silbado que se utiliza desde tiempo inmemorial en la isla de La Gomera para comunicarse a grandes distancias. No se trata de una serie de códigos preestablecidos que sirven para expresar contenidos limitados, sino de un lenguaje articulado, que permite intercambiar una gama ilimitada de mensajes al reproducir, mediante el silbido, las características sonoras de una lengua hablada. Es seña de identidad y expresión de la cultura popular de La Gomera y de Canarias, fuertemente arraigado en la población de la isla colombina, que ha actuado como factor cohesionador de la comu nidad durante años.

Según defendió el Parlamento posee un valor excepcional como muestra del ingenio humano, un sistema adaptado y desarrollado para facilitar la supervivencia en un entorno caracterizado por la profundidad y distancia entre barrancos, que ha merecido la protección de la Unesco, considerándolo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde septiembre de 2009. Por eso, aunque el silbo lleve aparejado el adjetivo "gomero" pertenece a toda la Humanidad.

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, aseguró antes del comienzo del acto que el de ayer fue "un día especial para La Gomera, para Canarias y para el mundo".

"Me alegra enormemente que la Cámara regional haga una declaración institucional en la defensa del silbo gomero", manifestó. "Es una apuesta política de todos los grupos parlamentarios para preservar la identidad de este bien", concluyó el también diputado regional.

Frente a las palabras de solemnidad de los políticos, los menores hicieron gala de normalidad. Para aprender a silbar no hace falta más que empezar: "Para silbar solo hace falta constancia y mucha práctica", aseguraba Carla Hernández, con 15 años cumplidos y 11 aprendiendo a silbar; "Lo importante es no desanimarte si no sale", confirmaba su compañero Javier Almenara, de 14 años, que lleva desde los tres aprendiendo. "Nunca hay que rendirse", insistía.