Antona desconoce porqué en su biografía no parece que nació en Bilbao

El presidente del PP canario, Asier Antona, nació en Bilbao de forma casual porque su madre estaba en la capital vizcaína de vacaciones de Navidad cuando dio a luz. Pero sus padres regresaron a la isla de La Palma pronto y el dirigente popular se considera palmero por los cuatro costados. "Uno no es tanto de donde nace sino de donde se hace y mis sentimientos son palmeros, llevó los 41 años que tengo viviendo en la isla de La Palma". Sin embargo, Antona no sabe exactamente el motivo por el que en las referencias biográficas no aparace en ninguna que naciera en Bilbao. Negó que se haya omitido o que estas contradicciones sean por algún motivo en particular o porque quiera esconder su lugar de nacimiento y rechazó entrar en más polémicas sobre este asunto.

"Cuando me preguntan de dónde soy siempre dijo que soy de la isla de La Palma, tengo 41 años y llevo toda mi vida viviendo aquí, nací en Bilbao porque mi madre dio a luz allí porque estaba pasando las vacaciones de Navidad y una vez que nací volvimos aquí. Nacer en Bilbao no es incompatible con que mis sentimientos y mi vida se hayan desarrollado en La Palma", aseguró el líder de los populares canarios.

Asier Antona no tiene dudas sobre el apoyo con el que cuenta en su partido y entre sus compañeros a pesar de las dudas surgidas en torno a su currículo y su lugar de nacimiento, uno por unos estudios que no terminó y otro porque no haya sido claro desde un principio. Tampoco cree que esta cuestión afecte a su liderazgo en el PP de las Islas: "El liderazgo del partido me lo gano trabajando intensamente día a día como llevo haciendo hace más de 20 años en este partido, eso es lo que da el liderazgo, y trabajando en los asuntos importantes".

Antona dio carpetazo a este asunto sin querer entrar en más detalles sobre el mismo en cuestiones como la procedencia de las informaciones con respecto a sus trayectoria biográfica y académica.

Tampoco quiso Antona adelantar acontecimientos en cuanto a sus apetencias sobre encabezar la candidatura a la Presidencia del Gobierno en las elecciones autonómicas de 2019 y por la circunscripción por la que se va a presentar, es decir, Gran Canaria o Tenerife. En este sentido, se remitió al comité electoral del partido que es el órgano que tiene las competencias para desarrollar y aplicar el calendario electoral. "Mi partido tiene reglado este asunto y es el comité electoral el que maneja las reglas", añadió.