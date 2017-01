Pasarela drag en Mesa y López

Por todo lo alto. Así será la Cabaldrag que tendrá lugar el próximo 26 de febrero en Mesa y López. Un evento especial en el se pondrá la alfombra roja a todos los drags ganadores, que desfilarán ataviados con sus bandas y sus características plataformas, arropados por la familia del Carnaval. "Será muy emotivo", adelantó ayer la concejala responsable del área, Inmaculada Medina. Y es que esta iniciativa se enmarca en el programa de La eterna primavera para conmemorar la vigésima edición de una de las galas más importantes de las carnestolendas que ganó por primera vez en 1998 Carlos Menéndez como drag Heaven, y "que ha supuesto mucho para la ciudad".

Según está previsto en el programación, la comitiva arrancará a las seis de la tarde desde la Base Naval y tendrá como destino final la plaza de España. Si bien será la Rambla de Mesa y López la principal pasarela para las reinonas. En total, son 18 los participantes que se han hecho con el podio a lo largo de las 20 ediciones, si bien serán 17 los que estarán presentes ya que Juanjo Tejera, Crisalidrag, y Rayko Santana, Grimassira Maeva, se han hecho con la victoria en dos ocasiones. El primero lo hizo en 2006 y 2009, mientras que el segundo es el actual ganador que consiguió coronarse por primera vez en 2014. No obstante, el gran ausente será Ramón Santana, drag Mandrágora, que se hizo con la victoria en 2010 con una brillante reinvención de Blancanieves y que falleció en julio de 2013.

También podrán formar parte de la Cabaldrag todos los participantes de esta edición, pasen o no la preselección del día anterior para subirse de nuevo a las plataformas en la final que tendrá lugar el 27 de febrero, el día después del desfile. Si bien los drags no serán los únicos que estarán presentes en el evento cuya duración está previsto que roce las dos horas. La idea es invitar a los presentadores de las galas, así como otros personajes del Carnaval. Entre ellos, figuran los transformistas ya que como rememoró la concejala, ellos estuvieron también en los primeros escenarios de las carnestolendas. "Al principio también participaron en la gala, ahora las cosas son distintas, pero hay que recordar que en la primera no hubo ni representación política". La iniciativa ha sido bien acogida por artistas del transformismo de la talla de Xayo y Pedro Daktari, quienes a pesar de no haber recibido hasta ayer notificación alguna al respecto, ven algo positivo que exista la idea de contar con ellos y sus compañeros. "¿Por qué no?, nosotros formamos parte del Carnaval y yo, en concreto, participo en él desde el 65, cuando no existía la fiesta como tal y había que correr de la Policía para poder pasárselo bien", apuntó Daktari. Un recuerdo que comparte también con Xayo quien se definió como "un drag de los 60".

En cualquier caso, todavía quedan detalles por perfilar, tal y como comentó Inmaculada Medina. "Mañana [por hoy] tenemos una reunión para ver el tema de la seguridad y el resto de servicios que vamos a necesitar para la Cabaldrag", apostilló. Y es que según la edil responsable del área de Carnaval "no se va a escatimar en que los drags se sientan muy queridos". La concejala hizo también hincapié en el valor que tiene para la capital la gala drag, "no solo dentro de la fiesta, sino también por lo que ha supuesto a la hora de mostrar una ciudad que respeta mucho las diferencias". Asimismo, señaló que hay que reconocer el papel que jugaron las reinonas que tuvieron el coraje de subirse a las plataformas. "Son todo un símbolo de la libertad". De ahí que el paseo por su historia vaya a estar cargado "de mucha emotividad", color, música y, por supuesto, purpurina.