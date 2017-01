Sobre las tablas del 'Flower Power'

Quedan 15 días para que llegue la Eterna Primavera, y en el parque de Santa Catalina se afanan para crear el colorido escenario por el que desfilará el espíritu del 'Flower Power'. Con la estructura armada y los elementos decorativos en marcha, los diseñadores aseguran que los trabajos "van a buen ritmo".

En silencio y con una mascarilla que le cubre la cara, Laura Curbelo se afana en el manejo de la pistola de espuma de poliuretano que cae como si fuera nata montada sobre el corcho cortado en forma de letra. De hecho, a primera vista el proceso recuerda al que se lleva a cabo en repostería para decorar una tarta, no obstante, en este caso no se trata de que quede apetecible y atractivo, sino de que sea efectivo y pegue bien. Primero siluetea lo los bordes exteriores para después perfilar los de dentro, antes de pasar a rellenar el resto de la frágil estructura blanca sobre la que colocará un trozo de madera con la misma forma. Basta un poco de presión para dejarla lista y volver a empezar con otra de las tantas componentes del abecedario que le quedan todavía por preparar. Tras ella ya se pueden leer algunas palabras como paz, love o peace. Aún les falta pintura, pero viendo el resultado de otras piezas, no cuesta imaginar cuan de espectacular lucirán sobre el escenario del Carnaval que ya muestra sus tripas en Santa Catalina. Y es que ya no queda nada para que llegue la Eterna Primavera.

El epicentro carnavalero, vallado desde hace semanas, está en pleno movimiento desde temprano. Fuera se ve un constante trasiego de los operarios que han logrado hacer de un enorme montón de hierros la imponente infraestructura que acogerá más de una veintena de actos durante de las próximas carnestolendas que arrancarán en 15 días y se prolongarán hasta el 5 marzo. Sobre las tablas ya se ven los primeros elementos decorativos como el enorme arco iris que flanqueará la puerta principal, además de hacer un guiño al movimiento hippie que inspira la alegoría.

"A principios de la semana que viene colocaremos gran parte de la pieza más importante de nuestro diseño, el fondo del ciclorama que incluye seis pantallas led", adelantó ayer Rubén Cabrera, miembro junto a Ninoska Monzón y Ana María del Pino de XhOXB, el colectivo que ha creado el proscenio sobre el que desfilará el espíritu del Flower Power a lo largo de sus más de 1.200 metros cuadrados de superficie. Y para ello, según explica, este año se está apostando por la integración de la parte técnica con la plástica, "no solo para el aporte de versatilidad, sino también para proteger los aparatos y enriquecer la puesta en escena".

Una labor que se lleva a cabo de lunes a domingo en jornadas que requieren de cierta flexibilidad de horario, sobre todo de cara a las próximas semanas, como así vaticina Cabrera, quien confiesa entre risas que ellos se llevan el escenario "hasta casa" para estudiar posibles correcciones. Aún así, Cabrera asegura que los trabajos "van a buen ritmo", gracias a que -valga la redundancia- el ritmo no para ni dentro ni fuera del parque, donde se mezclan los sonidos de las distintas maquinarias, con los olores a pintura y pegamento y destella la purpurina.

En realidad, se trata de un trabajo a contrarreloj en el que inevitablemente "pueden surgir algunas complicaciones", como así cuenta Laura Curbelo mientras se pelea con la pistola de espuma de poliuretano que parece que no da para más. A su lado, varias letras amontonadas están listas para pasar a la siguiente fase. "El corcho en sí no tiene mucha resistencia, por lo que ahora se empasta y se protege antes de darle un mínimo de cuatro o cinco capas de pintura para finalmente proceder al policromado", explica quien lleva nueve años trabajando en la base de los escenarios de las carnestolendas como oficial en moldes y reproducciones.

Precisamente con la brocha está Pedro Martín, quien lleva también varios carnavales a sus espaldas haciendo todo tipo de trabajos. Concretamente en el que se afanaba ayer por la mañana era en la impermeabilización de las bases de corcho "o porexpán", como aclara divertido, sobre la que más tarde se pegan los fragmentos de los enormes corazones que cobrarán su verdadera forma cuando los operarios los coloquen como piezas de puzles en el escenario. Eso sí, quien entiende de corazones es Gustavo Mujica. Y es que solo habrá cortado una veintena de ellos al día, de los más de 100 que se repartirán por los laterales del decorado. Obviamente, la técnica la tiene cogida y no hay corazón que se le resista aunque ello conlleve acabar lleno de las bolas blancas que suelta el corcho durante el proceso de corte. "Este año es todo mucho más geométrico", asevera antes de continuar con la faena que le atañe en ese momento.

Esto se debe a que como explica uno de los creadores del proscenio, el diseño es mucho más alegórico y menos narrativo que en otras ediciones. "Introducir nuevos estilos ha sido todo un reto", señaló Cabrera, quien también destacó la enorme responsabilidad que siente su equipo. "Ha habido grandes precedentes y es complicado superar sus creaciones". Si bien la de XhOXb no dejará indiferente a quienes acudan al parque de Santa Catalina. Los planos iniciales ya adelantan que será un auténtico espectáculo de color en el que no faltarán todas las tonalidades de la paleta cromática o la purpurina, además de otras figuras inspiradas en la primavera, que presentarán una reinterpretación más geométrica como es el caso de las margaritas que también estarán sobre las tablas.

El espacio contará también con tarimas móviles para las actuaciones y los presentadores que, junto a las escaleras laterales, servirán para crear espacios transformables en cada gala y concurso. Así como también se desplazarán por la escena numerosos elementos de inspiración en el Pop Art e iconos de la época. Si bien la estrella será el planetario que presidirá el decorado en el que se integran luces y que tendrá como elemento central una pared tecnológica de 600 metros cuadrados. En ella irán integradas una gran pantalla de led de 5x5 metros, que rodearán otras seis de menor tamaño. En su conjunto, la escenografía está diseñada como un espacio polivalente en el que se han tenido en cuenta aspectos como las dimensiones de las fantasías de las candidatas a Reina, el espacio para el baile de las comparsas o el que necesitan las murgas para que se coloquen sus tarimas.