La foto de una niña maquillada para el carnaval infantil acaba en los juzgados

La imagen de una candidata a reina infantil del Carnaval de Arrecife 2017 con el rostro maquillado como una mujer adulta y luciendo una prenda de pelo blanco que cubre parcialmente el cuerpo de la niña entre la cintura y uno de sus hombros, ha desatado la polémica en Lanzarote y en las redes sociales hasta el punto de que el caso ha acabado en los juzgados. El autor de la imagen y de la fantasía que lucirá la menor, Osvaldo Cabrera, la hizo con el objetivo de dar a conocer a esta aspirante, iniciativa que, según recalcó ayer, cuenta con el apoyo de los padres de la chica, que tiene siete años, así como su difusión a través de Internet.

La polémica surgió después de que la Asociación Rural de Mujeres Tiemar hiciera público el pasado martes su rechazo a la "niña-mujer estereotipada que muestran algunos carteles de candidatas a reina infantil del Carnaval de Arrecife 2017".

Tiemar señala que "ser mujer no es un disfraz y las niñas han de poder elegir en su momento la propia imagen adulta sin el peso de la influencia de los estereotipos sexistas, todavía al uso. Estos estereotipos", detalló la asociación en un comunicado, "también influyen de manera innegable en la postergación de las mujeres en la sociedad, en su cosificación y en las violencias de todo tipo que sufren. Por tanto, no son ni inocentes ni inofensivos".

En opinión de Tiemar, "los carteles que muestran niñas cargadas de maquillaje y con ropa inadecuada, no sólo para la libertad de movimientos que necesita la infancia, sino incluso para el frío del mes de febrero, deberían ser supervisados y retirados".

Tanto el diseñador como los padres de la pequeña, que han acogido con sorpresa la polémica, consideran "injustas y desproporcionadas" la reacción y las críticas de Tiemar sobre la actitud de la niña, porque entienden que "el maquillaje y la vestimenta se ha realizado en un contexto de carnaval, en el que la gente se disfraza, por lo que no hay que ir más allá". De hecho, la madre de la niña, Samara Delgado, acudió ayer a los juzgados de Arrecife acompañada por el diseñador del traje de su hija, quien aseveró que "hablamos con la Fiscalía y vamos a denunciar a Tiemar porque consideramos que se ha vulnerado el derecho al honor de la niña y sus padres".

"Si yo sé que se va a montar esta polémica no subo las fotos a las redes sociales. Lo hice para promocionar a la candidata", explicó Cabrera. Añadió que "la niña está muy ilusionada con poder participar en el concurso". La chica está en la Comparsa Sur Caliente Junior, de Tías, pero para el certamen de carnaval la patrocina Cantina Chihuahua. La fantasía que prepara Cabrera lleva por título La vida en rosa. El diseñador ya ganó el concurso infantil en los carnavales de 2014 y 2015.

"Publicidad ilícita"

Aunque la familia llegó a plantearse no continuar adelante con la candidatura de su hija a reina del carnaval infantil a raíz de la polémica, lo cierto es que "por ahora, vamos a continuar adelante y máxime cuando la niña quiere hacerlo", indicó Cabrera.

Tiemar apeló al artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que considera ilícita "la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer" para argumentar su rechazo a la acción publicitaria con la menor.

En su oposición también adujo que la misma "atenta contra la imagen de las mujeres asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género" y "al artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece el derecho de los menores al honor, a la intimidad y a la propia imagen".

Para Tiemar "un carnaval infantil ha de estimular la imaginación y favorecer la diversión de los menores" con elementos como "una flor, la Luna, un robot, un hada, etc., pero no repitiendo hasta la saciedad los anquilosados estereotipos propios de un rancio certamen de misses. Eso no es ni imaginación ni diversión, ni es igualdad ni es progreso", advierten.

La Concejalía de Festejos de Arrecife está elaborando las bases que regularán el concurso de reina infantil y precisa que si los estilismos que se presentan al certamen no son adecuados para los niños, serán rechazados. A Festejos le sorprende "la polémica que ha generado la foto como si fuera una imagen oficial de la institución, cuando realmente no lo es", y abogar por "un carnaval creativo".