Eva González presenta la Gala de la Reina de 'La eterna primavera'

El Carnaval de La eterna primavera contará con la profesionalidad y la frescura de Eva González para presentar la Gala de la Reina el próximo 24 de febrero, a las 21.00 horas. González es una veterana en estas lides, ya que, en febrero de 2012 se metió en el bolsillo al público capitalino cuando presentó la Gala de la Reina junto a Carlos Castilla. Ambos llevaron adelante la ceremonia dedicada al Cómic en la que fue coronada Laura Medina y que contó con las actuaciones de Rosario Flores y Carlos Baute. Aún no está decidido qué rostro de la Televisión Canaria acompañará a la presentadora sobre las tablas. La sevillana, nacida en 1980, fue coronada Miss España en el año 2003 y a partir de ahí ha llevado a cabo una destacada carrera como modelo y presentadora. Aunque ha desarrollado su parte interpretativa participando en series como 7 vidas, Los Serrano o La tira, ha concentrado su esfuerzo en la conducción de programas de televisión. Así, se la ha visto en los espacios especiales de Nochevieja de 2008, 2013 y el último fin de año en La 1. También ha participado en El juego del euromillón (Telecinco) o Supervivientes, en la misma cadena. Pero si algo la ha hecho conocida y apreciada en los hogares españoles es su presencia en Master Chef, Master Chef Junior y Master Chef Celebrity, un talent show relacionado con la cocina que se emite en La 1 de Televisión Española, con un notable éxito de audiencia. Su último trabajo es El gran reto musical, que se emite en La 1 todos los lunes y donde la presentadora demuestra sus dotes como show woman. En una entrevista concedida a LA PROVINCIA / DLP en 2012 aseguraba que le gustaría desfilar con una fantasía de Reina del Carnaval, pero que "tendría que tomar clases". Antes de venir a Gran Canaria ya conocía la fiesta y su Gala más glamurosa "por la televisión" y porque tiene "amigos y familia" que viven en Canarias. Confesó en aquella ocasión que no hizo falta mucho para convencerla de presentar el certamen cuando se pusieron en contacto con ella. La andaluza mostraba en aquella entrevista su admiración por la otra gran cita del Carnaval capitalino, la Gala Drag. "Me apasiona, me parecen impresionantes sus maquillajes, los bailes, los vestidos". En su primera experiencia carnavalera no pudo quedarse a ver a las reinonas, ojalá este año pueda hacerlo y disfrutar del espectáculo. Por lo pronto, González arropará a las catorce candidatas que subirán al escenario del parque Santa Catalina para dar todo lo mejor.