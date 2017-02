"Con 80 años yo seguiré cantando, bailando y haciendo el payaso"

Toñi Salazar es uno de los rostros más conocidos del mundo de la música español junto con su hermana Encarna. Ambas forman desde hace décadas el dúo conocido como Azúcar Moreno, que el próximo domingo se encargará de poner la nota musical durante la gala de la Gran Dama, que se celebrará en el parque Santa Catalina a partir de las 20.00 horas.

Su hermana y usted nacieron en Badajoz, una ciudad donde el Carnaval también es importante. ¿Es muy carnavalera? ¿Cómo vive estas fiestas?

Carnavalera, no, lo que soy es fiestera. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sea fiesta, cantar, bailar y ver que la gente se lo pasa bien para mí es una alegría y lo celebro siempre con mucha ilusión, primero porque amo la vida, y después porque me encanta ver a la gente cómo disfruta y se lo pasa genial en fiestas como los carnavales. Así que sí, puedo decir que soy una fiestera.

¿Ha estado antes en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Conocía su Carnaval?

Hemos estado muchas veces lo que pasa es que los artistas, cuando vamos a los sitios, lo hacemos con la horas contadas. Pero sí que lo he visto y vivido y la verdad es que me parece espectacular. De hecho se lo dije a Encarna la primera vez que estuvimos: es alucinante cómo la gente se arregla y lo vive.

¿Qué le parece que las carnavaleras más veteranas tengan también su gala?

Me parece precioso porque la belleza no tiene edad. Para mí la belleza está en la persona y creo que es una gala ideal porque además nosotras estamos ya también dentro del grupo de las mujeres maduras que ya tienen una edad y es bonito que también haya un concurso así.

¿Se ve como ella participando dentro de unos años en concursos como Tu cara me suena o Levántante All Stars?

¡Ah, yo sí! Yo soy muy atrevida y yo lo haría. A mí me da igual, aunque yo tenga 80 años voy a seguir cantando y bailando y haciendo el tonto porque soy muy payasa, la verdad.

¿Qué canciones interpretarán durante su paso por la gala de la Gran Dama?

Pues cantaremos la versión nueva que hemos hecho de Debajo del olivo, que la cantábamos nosotras cuando éramos muy jovencitas y fue nuestro primer éxito. Y luego pues también interpretaremos temas como Bandido o Solo se vive una vez.

Antes comentaba que suelen venir con el tiempo justo. ¿Podrán quedarse esta vez a disfrutar un poco más del Carnaval?

Pues ya le he echado yo la bronca al manager, porque yendo a un sitio tan bonito como Gran Canaria nos tenemos que volver el lunes, por suerte es porque tenemos trabajo. Eso sí, ya le he dicho que este verano me tengo que escapar aunque sea tres días porque a mí me vuelve loca la Isla.

¿Se atrevería a presentar una gala con sus hermanos, Los Chunguitos?

[Se ríe] Claro, yo ya te dije que sí. Sería algo sublime, porque entre que Los Chunguitos no se enteran hablando y nosotras les reñimos sería algo divertidísimo. Así que sí lo haría, que encima al ser con mi familia me daría más seguridad.

¿Y a salir con unas plataformas como hizo Ángel Llàcer cuando presentó la Gala Drag hace unos años?

Yo ya me he subido. Reconozco que me da miedo, pero como atreverme, yo me atrevo.

Si pudiese disfrazarse, ¿de qué le gustaría hacerlo? ¿Tal vez de algún personaje de Tu cara me suena?

De Tu cara me suena no porque ya me lo he puesto todo. Me disfrazaría de Cenicienta o de bruja. Yo es que no tengo término medio, o muy buena o muy mala [se ríe], así que me lo tendría que pensar.

En caso de disfrazarse de bruja, ¿devoraría a alguien? Y no en el sentido de la canción sino para hacerlo desaparecer.

Sí, sí. A Aída Nízar, por ejemplo. La quitaría del mercado, porque no la soporto.

Y si le pusieran en la situación de tener que elegir entre Obama o Trump para disfrazarse, ¿por quién se decantaría de los dos?

Por Obama, sin duda, porque es un hombre que me encanta. Mientras que el otro me parece un poco payaso. Trump está muy perdido.

Volviendo a su trabajo, ¿en qué están ahora mismo Las Azúcar Moreno?

Pues en abril nos vamos para Latinoamérica, donde tenemos una gira de 15 o 20 días y nos están llamando como locos porque allí nos quieren mucho. Y cuando terminemos allí nos vendremos para España a hacer nuestra gira de todos los años. Estamos preparando un álbum con canciones muy meditadas porque sabemos lo que queremos y nos lo estamos tomando con tranquilidad. Así que eso es lo que haremos, cantar, bailar y transmitirle buena vibra a la gente.

¿En esa gira que harán por España se plantean venir también a la Isla?

Por supuesto. Y además aprovecho esta entrevista para pedir que nos lleven porque lo vamos a dar todo.

¿Han tenido que ver en esta nueva etapa los programas de televisión en los que han participado los últimos años?

Bueno, yo creo que la vida nos ha dado una segunda oportunidad. A las Azúcar Moreno nos quieren desde toda la vida y a los conciertos que vamos te juro que es increíble cómo nos apoya la gente. Así que no ha sido por eso. Lo que sí hemos hecho una canción que se llama Agarraíta a la vida, y que todo lo que genere con ella irá destinado contra el cáncer de mama que, como bien sabes, Encarna lo sufrió y yo también lo viví muy de cerca.