"Mi hija me ha dicho que salga al escenario segura y con una sonrisa"

Sonreír y salir segura. Eso son los consejos que la pequeña Yaneisy Bernet Ceballos le da a su madre, Gema Ceballos Vega, para hacerse con la corona el próximo 24 de febrero con un diseño de Willie Díaz. "Su energía dice que no me la da, porque no me hace falta", cuenta divertida. La niña, que ahora tiene diez años, sabe de lo que habla porque ella misma se convirtió en la Reina Infantil del Carnaval capitalino en 2014. Y es que como la candidata reconoce, en su casa, son "muy carnavaleros".

La pasión por las carnestolendas se remontan a la propia niñez de Ceballos Vega, quien rememora cómo le pedía a su progenitora que la llevase al meollo de la jarana, al escenario, donde ella también quería participar. "Me decía que ya tendría tiempo cuando fuera mayor y al final fui yo la que terminó metiendo a mi hija en las fiestas de los barrios", apunta. Gracias a esta trayectoria en la que ambas disfrutan fue como Willie Díaz llegó a su vida y le propuso vestir la fantasía que lleva por nombre La luz que me ilumina. "Para mí se está cumpliendo un sueño porque siempre lo había tenido en la cabeza, pero por mis responsabilidades no había podido ser".

A sus 28 años, Gema Ceballos es una madre todoterreno. De esas que logran conjugar las horas para llevar a la niña al cole, hacer algo de deporte, trabajar, sacar su casa adelante y, además, ir a la última. Y es que además de adorar ir a pasear por el Muelle Deportivo los días soleados o a Tejeda los más fríos, así como tomar café en Las Canteras con sus amigas; a la joven le encanta la moda. "Soy moderna, pero clásica", explica quien va siempre en tacones, menos cuando trabaja, y le gusta el estilo que tiene Paula Echevarría, una de las tantas it girls a las que sigue a través de su móvil cuando encuentra un hueco antes de irse a dormir.

Amante del rancho canario y de los zapatos, segura de ella misma y muy legal, Ceballos anima a todas las mujeres jóvenes con hijos a no perder la ilusión, "porque con esfuerzo y constancia todo es posible", hasta desfilar por Santa Catalina como una reina.