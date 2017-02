"Me gustan las comparsas, no descarto entrar en una si pudiera"

Una teldense muy carnavalera. Con la fantasía Eternamente Viva llega Macarena Ramos Santana. La joven acaba de cumplir 24 años y dice ser una novata en las galas del Carnaval, "en general, en mi candidatura todos somos primerizos". Quizá por eso está viviendo de forma más intensa la oportunidad de subir por primera vez al escenario del Parque Santa Catalina. Al fin y al cabo, ella misma reconoce que, "donde esté una fiesta, que me llamen a mí la primera".

Cada año, ella y sus amigas, encargan el disfraz a una modista. Todas van iguales a la cabalgata a pasárselo bien. Asimismo, no descarta formar parte de una comparsa, en caso de poder compaginarlo con su trabajo, "me encanta bailar; sus coreografías y disfraces me llaman mucho la atención". No obstante, hasta hace poco acudía por las tardes a una academia de baile latino, todo lo que sea mover el esqueleto le encanta. Por desgracia, por el momento ha tenido que aplazarlo, al no poder compaginarlo con su trabajo actual.

Llevaba años con la idea de poder llegar a presentarse a Reina. La oportunidad llegó por parte de las Clínicas Aesthetic, a quienes ya conocía y con los que tenía buen trato. Posteriormente conoció a su diseñador, Iván García, un hombre para el que todo son elogios; "me encanta su capacidad para crear las ideas innovadoras y originales que se le pasan por la cabeza".

La joven afirma tener las cosas claras. Vivir en sus carnes el Carnaval es solo en complemento de su día a día. Ha estudiado para técnico de laboratorio; luego decidió estudiar el ciclo de Dietética. Ahora le encantaría hacer el grado de nutrición, para completar así sus estudios. De momento, acaba de terminar un curso de quiromasaje y tiene la ilusión de montar un negocio. "Soy una chica emprendedora, no quiero quedarme de brazos cruzados y me encantaría montar una consulta", cuenta Macarena, con ilusión sus proyectos de futuro.

Se ha criado siempre en la ciudad de los faicanes, por lo que le tiene mucho cariño; "si me preguntan, siempre diré que soy de Telde". Le gusta la tranquilidad que se vive por las calles de San Juan y San Francisco, lugares históricos y emblemáticos de la ciudad. "Ahora no vengo tanto como antes, tengo coche y puedo ir a otros sitios; pero, es verdad que a veces me gusta venir a dar una vuelta", recuerda.

Por otro lado, Macarena se define como una chica alegre y extrovertida, pero, que a la vez, le encanta la tranquilidad y el relax, "me gusta mucho la filosofía del budismo y el chill out". No obstante, cuando puede, le gusta ir a alguna playa con poca gente, alejada del bullicio.