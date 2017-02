Concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017: "Yo no sé que vio el jurado"

Si bien la mayor parte del público que pisó ayer Santa Catalina para disfrutar de la tercera fase del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017 eran seguidores de Los Trapasones, estos fueron los menos en festejar tras conocer el veredicto del jurado sobre las agrupaciones seleccionadas para pasar a la gran final de este sábado. Tras una actuación completa, con un parque entero en pie, muy pocos se esperaron que quedaran fuera de la lista dada a conocer al final de la noche por el presentador Daniel Calero. Así, tanto ellos como los allegados de Los Melindrosos quedaron sin palabras después de haber visto actuaciones que creían merecer estar de nuevo sobre el escenario. De esta forma, la frase "yo no sé que vio el jurado" fue una de las más repetidas durante la vuelta a casa con caras perplejas.

La de ayer fue una fase con mucha intensidad. Con pocos asistentes al principio, pero que remontaron con la puesta en escena de Los Melindrosos, muchos la calificaron como la noche de mayor nivel, aspecto que no se vio reflejado en la deliberación del jurado de los grupos elegidos para seguir concursando. Asimismo, de las seis murgas participantes, sólo Los Legañosos, encargados de cerrar esta tercera parte del certamen, pasaron a la gran final del concurso de murgas. Con lágrimas en los ojos, gestos de rabia contenida y asombro, tanto integrantes como familiares de Los Trapasones y Los Melindrosos dieron a conocer su decepción después de la satisfacción de un trabajo bien hecho. Y se nombra únicamente a estas dos porque fueron las más recalcadas al final de la noche, ya que eran fieles candidatas a continuar.

Sin duda, si fuera por afición, Los Trapas hubieran ganado el concurso. De las tres fases, son la agrupación que más seguidores ha reunido en Santa Catalina, y con diferencia. Pancartas, globos y bocinas, como de costumbre, pero con la diferencia de la cantidad de cabezas multiplicadas que aguantaron de pie durante toda su actuación para no dejar de vibrar al son de sus canciones. Un público que se vino muy arriba y que dio como resultado un parque abarrotado. Con voces potentes y coordinación en cada gesto, sus trajes de payaso acompañaron el humor que siempre regalan con la crítica que los caracteriza.

Simulando estar en una casa de apuestas, fueron repartiendo palos ficticios a las situaciones políticas negativas que se viven actualmente mientras animaban a la sociedad a salir a la calle a luchar por los derechos, "porque la suerte no va a salir a defenderte" y "no hay nada más fuerte que la voz de un pueblo entero", cantaron con fuerza a la par que los asistentes aplaudían sin cesar. "Los culpables somos tú y yo", puntualizaron antes de acabar y sin olvidar el mensaje a Calero para dejarle claro que, a pesar de las críticas que pueda recibir por ser el hijo de la concejala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, es un gran profesional "al que queremos siempre aquí". Una frase apoyada por el público, que dio su afirmación al preguntarles.

Dejando atrás el primer disfraz, se pusieron batas y pelucas para convertir el escenario en un barrio de balcones donde las abuelas se asoman para criticar a los vecinos. Después de festejar la continuidad en primera división de la UD Las Palmas, criticar a esos que no trabajan pero van a la última moda y hacer una parodia sobre un matrimonio con humor en las venas, unieron voces para hacer llegar una de las letras más críticas, hasta ahora, sobre la comparación del cuidado de los diferentes barrios de la Isla según lo ocupen residentes con más o menos dinero.

Aunque costó que sus fieles seguidores dejaran libre la valla más cercana al escenario, estos se dispersaron para dar vía libre de acceso a los apasionados de Las Crazy Trotas, que se llevaron el primer premio al mejor disfraz de este año con la alegoría Amanecer. Así, menos bulto en el parque pero con los suyos al pie del cañón, que no dejaron de arroparlas en ningún momento. En la misma la misma línea que los compañeros que le dieron paso, animaron a los ciudadanos a reivindicar mejoras laborales, en educación, sanidad o pensiones, entre otras, "porque no se puede vivir haciendo milagros", señalan.

Y como si de un milagro se tratara, sacaron sus aros, cintas, pelotas y masas para transformarse en gimnastas dispuestas a hacer cualquier tipo de pirueta para ganarse al jurado pero, sobre todo, al público. Tras más críticas políticas, sacaron la mejor versión de sí mismas para animar con sus ritmos e invitar a disfrutar con sus letras mientras mostraban gran coordinación con los instrumentos de deporte y voces cada vez más potentes.

Al contrario, la afición presente en Santa Catalina se fue haciendo débil y no precisamente por el tiempo, ya que, a pesar de un estado en alerta por lluvias, no cayó ni una gota durante la velada. Con menos gente en las gradas pero con todo el calor de sus seguidores, Declaradas entretuvo con su espectáculo sobre un nuevo negocio creado por ellas mismas de reparto a domicilio. Así, hicieron reír con algunas entregas, al mismo tiempo que emocionaron con su homenaje a Cáritas, recordando la cantidad de familias canarias que reciben cajas de comidas mensualmente porque no tienen para comer. "Cajas llenas de esperanza que alimentan cuerpos y también almas", gritaron con potencia en sus voces.

Además, dedicaron parte de su actuación a los profesores, reflejando admiración por su labor y criticando a los jóvenes que hoy en día "se creen con derechos, amos y señores del colegio" y maltratan a los homenajeados. Por ello, pidieron acabar con esta falta hacia los maestros y con el acoso escolar, calificando a los encargados de enseñar como "auténticos héroes".

Tal y como los componentes de Los Melindrosos se pudieron sentir al recibir el calor de un público a rebosar durante su actuación. Siendo los segundo en salir en escena, llegaron al parque del Carnaval por excelencia para chupar sangre cargada de purpurina a los carnavaleros. Su director, Luis Quintana, con acento rumano acorde con el disfraz, aseguró que aterrizaron en Gran Canaria huyendo de Los Cristianos en Tenerife. Acompañados por la oveja Inma, "de raza Merina", bromeando con la concejala, usaron la ironía durante la mayor parte de su primer tema. Así, se mostraron en contra de la nueva manera de puntuar en el certamen y no tuvieron pelos en la lengua a la hora de meterse con Soria.

Sin cambiar su vestuario de vampiros, pusieron en pie a todos los ocupantes de las gradas y sillas en el espacio, que se revolucionaron con los ritmos de las canciones de la UD Las Palmas a los que pusieron letras cargadas de humor. Dedicando unos fragmentos a las suegras y con voces potentes y afinadas, fueron el auténtico reflejo de la elegancia en esta fiesta.

Jolgorio abierto en esta ocasión por las, ya mayores de edad, Lady's Chancletas. Formando una auténtica fiesta por su 18 cumpleaños, sus invitados frente al escenario no cesaron de agitar globos en forma de corazón y de color rosa mientras fueron testigos de la llegada de una tarta gigante con las velas de los números que indican que la agrupación se hace mayor. Entonando la canción propia de un cumpleaños para comenzar, basaron su primer tema en recordar las cosas que, siendo mayor de edad, pueden hacer. Además, dieron gracias a la edil del Carnaval, Inma Medina, por la adquisición de un local propio donde ensayar.

Y como conducir es una de las acciones que se pueden desempeñar con 18 años, dedicaron su segunda canción a una parodia sobre la mujer al volante. Asimismo, recalcaron a los asistentes la importancia de no conducir en caso de haber consumido alcohol, fragmento apoyado por aplausos incesables.

Los mismos que acogieron a Los Legañosos mientras entraban en escena dándolo todo desde un primer momento. Con El flautista de Hamelín guiando una conga formada por una fila de Ratoncitos Pérez, los integrantes de esta murga, que resultó ganadora del certamen el año pasado, fueron ocupando sus puestos para convertirse en los reyes de los cuentos y la ilusión.

Vestidos del Ratoncito Pérez, como sus compañeras Las Golisnionas que actuaron en la segunda fase, contaron la leyenda que enmarca la historia de uno de los personajes más queridos durante la infancia. Así, añadieron una pizca de humor para relacionar los dientes con las críticas a llevar a cabo hacia políticos, la realeza o aquellos aspectos de la sociedad que menos favorecen. "Porque no se les cae los dientes ni la cara de vergüenza", puntualizan para referirse a los que gobiernan. De esta manera y a través de la comparación con varios cuentos infantiles, reivindicaron cambios en las pensiones y dieron apoyo a los jóvenes con estudios que tienen que abandonar el país para buscarse la vida, entre otros aspectos.

Con un pequeño sobre el escenario, dieron énfasis a la ilusión y destacaron las "sonrisas desdentadas" de los niños como uno de los regalos más preciados por los padres. "Yo te enseño a ser feliz y tú me alegras el alma", cantaron a todos los hijos del universo con el fin de aplaudir al amor entre progenitores y descendientes.

Entre el primer y el segundo repertorio, su fiel acompañante, Pinito, entró en escena cantando Despacito, el último tema de moda. Además, sacó risas sinceras entre el público alegando sarpullidos por llevar puesto el equipaje del Tenerife. A continuación, el escenario se convirtió en un supermercado donde se podía encontrar de todo y con el que aprovecharon para lanzar púas hacia los responsables de la matanza de cabras hace unos meses en la Isla o del abuso laboral. Aún así, el punto fuerte lo alcanzaron con sus estrofas dedicadas a los agricultores canarios, defendiendo este sector y reivindicando un comercio justo para solucionar los problemas que sufren los productores de la Isla, "que se parten la espalda cada día", afirmaban.

"Nos vemos otra vez si ustedes quieren", cerró de nuevo Pinito, pero esta vez vestida de la UD Las Palmas. Y tanto quiso el jurado, que los convirtió en la murga que cantará en sexto lugar en la final. Así, fue la única agrupación de la tercera fase elegida para actuar de nuevo el sábado.

Al bajarse del escenario, los encargados de decidir los que continúan en el certamen abandonaron sus puestos para retirarse a deliberar. En el parque, el nerviosismo reinaba en cada una de las esquinas y los componentes de las murgas se divisaban por grupos separados en los diversos espacios, reconocidos desde lejos por los chándals identificativos que los diferencia.

Mientras esperaban el gran momento, la banda canaria Playacoco y El Combo Dominicano animaron el jolgorio con sus canciones capaces de poner a bailar a un público ansioso por conocer resultados. Y, entonces, llegó el gran momento de la mano de Daniel Calero.

Premio al mejor director para Javier Santana de Los Serenquenquenes, a la mejor percusión para Los Legañosos, el tercero de vestuario para Las Kikirinietas, segundo para Despistadas y primero para Las Crazy Trotas. Acto seguido, el instante más esperado y cuyo resultado dejó a más de un sorprendido. Así, se enfrentarán en la final, por orden establecido, Los Chacho Tú, Los Chancletas, Despistadas, Los Twitty's, Los Nietos de Sary Mánchez, Los Legañosos, Las Traviesas y Los Serenquenquenes.

Polémica grande en las gradas al conocer el veredicto, pero todo aquel que decide jugar sabe que corre el riesgo de perder y hay que saber quedarse con la frase que dice que "lo importante es participar". Y muy orgullosos tienen que estar los componentes de las 20 murgas presentadas, ya que son muchos los conocedores en profundidad de este mundillo, donde se incluyen fieles seguidores, los que coinciden en que se trata de una de las mejores ediciones celebradas, con gran nivel. Actuaciones donde, además, las murgas femeninas han mejorado de manera importante y, en muchas ocasiones, han dado un buen repaso a las masculinas.

De esta manera, parece que el concurso crece en calidad, y el hecho de que queden agrupaciones relevantes fuera da una pista de que cada vez está más difícil elegir. Además, la eliminación casi por completo de palabras malsonantes refleja que no es necesario hablar mal para criticar con fuerza y argumentos, y este año se ha conseguido más que nunca.

Felicidad para unas y tristeza para otras, pero todas deben sentirse orgullosas de su participación en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017. "Fue por la falta de vocalización y por el sonido", determinan algunos pertenecientes a la afición de Los Trapasones para intentar encontrar una explicación a un resultado que para nada se esperaban. Si bien es cierto que muchos en las gradas se quejaban de no entender las letras de la agrupación, torturarse ahora es innecesario, porque el esfuerzo ya está hecho y la ilusión hay que mantenerla. Ellos y cada una de las murgas participantes, independientemente de haberlo hecho mejor o peor, deben valorar las horas de ensayo y el sacrificio llevado a cabo que, para nada, ha sido en vano.

Ahora sólo queda esperar hasta el sábado y ver lo que tienen preparado estas ocho murgas finalistas para dejar sin habla a un público que casi ha agotado entradas para gozar del espectáculo. Señoras y señores prepárense para ser testigos de una final que no pretende dejar indiferentes. Dos días de descanso y, seguramente, más y mejor a continuación.