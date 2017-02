Carnaval 2017: Doblete de Kisamba y Baracoa en el Concurso de Comparsas

Kisamba es la reina absoluta de las comparsas. Hace pleno en el primer puesto del podio al llevarse el primer premio de interpretación y de vestuario con el espectáculo 'Deja que el sol brille'. En la madrugada de este sábado se ha alzado con los primeros premios de interpretación y vestuario del Concurso de Comparsas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017.

En segundo lugar queda Baracoa, también haciendo doblete. Acapara los dos segundos premios del Concurso. Baracoa consigue la plata por su actuación bajo el título 'Dentro de esta Canaria hay un millón de sueños, tú formas partes de él' y la fantasía 'Todos somos uno'.

En el tercer puesto no hubo unanimidad y el bronce de la puesta en escena es para los lanzaroteños de Sur Caliente, tercer premio de interpretación, mientras Cubatao se lleva el tercer premio de vestuario con el diseño 'Grandiosidad'. Así lo ha decido el jurado tras deliberar durante algo más de media hora en una noche larga que comenzó como una pista de patinaje para algunas bailarinas y que acabó haciendo vibrar a todo el parque.

Cuando todavía no ha pisado bien el escenario, Baracoa ha puesto en pie al público que le da una calurosa bienvenida al Concurso de Comparsas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La fiesta de los comparseros arranca con ellos. Ataviados como muñecos y muñecas se metieron a los asistentes en el bolsillo nada más sonar las primeras notas de Barbie girl, de Aqua. Por supuesto, no faltaron los ritmos caribeños en una coreografía en la que también hay algún que otro resbalón por la humedad que se acumula en el suelo. Nada que impida que la comparsa brille con luz propia, entre otras cosas por la indumentaria que han elegido para la ocasión en la que plumas y lentejuelas se funden con toques tribales en la fantasía 'Todos somos uno'. Si bien lo que causó un éxtasis colectivo fue el broche final de su actuación. Y es que consiguieron convertir las tablas de Santa Catalina en un sambódromo al puro estilo de Río de Janeiro.

Con el espectáculo 'Bailar es soñar con los pies', los siguientes en salir son los chicos de Chiramay al ritmo de la versión de la canción de Concha Velasco, 'Una chica ye- yé'. El Dúo Dinámico y Elvis también suenan en la salida en la que, sin duda, está el espíritu del 'Flower Power' tanto en ritmos como en vestuario en el que la primavera ha llegado hasta a los tocados. Durante la actuación, el piso vuelve a jugar una mala pasada a las chicas que a pesar de ello no dejan de dar lo mejor de ellas mismas con las letras de Celia Cruz de fondo. Ya se sabe, "no hay que llorar que la vida es un Carnaval". Quienes tampoco paran de bailar son las pequeñas que sujetan la bandera que lo dan todo con sus plumíferas y coloridas faldas.

Desde La Isleta los de Rayo de Luna son los terceros en participar en la gala que presenta la periodista de Televisión Canaria, Fátima Plata. La puesta en escena, marcada por la versión más electrónica y de cha cha chá cuenta con algunas figuras de altura que dan paso al movimiento de abanicos llenos de plumas que forman parte de la fantasía 'Una esperanza'. Un vestuario más sencillo que el de sus predecesoras con el que interpretaron 'Un sueño' durante los 21 minutos que dura cada interpretación.

Les siguen tras la pausa publicitaria los 36 miembros de Kisamba que entran pisando fuerte con el espectáculo 'Deja que el sol brille' con el que celebran su aniversario. Al igual que en el inicio del concurso, el público rompe en aplausos antes de que asomen las plumas de una original indumentaria variada, colorida, trabajada y que juega con la ambigüedad en algunos momentos. No obstante, lo primero en salir en un barco lleno de marineros que le pegan una buena limpia al escenario, algo que no viene tampoco mal. Enseguida acompañan a la tripulación unas guapas turistas que esconden bajo sus largas faldas estampadas el más puro ritmo brasileño. Los brillos y las plumas no tardan mucho en llegar para interpretar 'Dónde estás Yolanda' de Pink Martini y seguir con mucho beso, musicalmente hablando, y algo de flamenco y acrobacias.

Bahía Tropical es la quinta en desfilar por el epicentro del Carnaval y sus componentes llegados desde Vegueta lo hacen acompañados por las chicas de Abba que, margaritas en el pelo y micrófono en mano, deleitan a los asistentes con el playback de algunos de sus éxitos. Y del pop de los años 70 a la salsa antes de dar paso a Chayanne y su 'Salomé' o a Laritza Bacallao y el tradicional 'Nadie te lo quita', entre otros.

Con un concierto sementero presidido por un biombo de Marilyn pasan el Ecuador de la gala los de Yoruba. Con un espectáculo bajo el título 'Que nadie te diga que no... ¡Sal a bailar!' Animan al público que acompaña su paso por las tablas del parque con aplausos, globos y bocinas. Más de uno también tararea detrás de la valla las canciones con las que, además de las protagonistas de la noche, la joven bandera no para de moverse con un ritmo digno de envidia. Elvis Crespo es una de las voces que suena de fondo mientras se suceden los cambios de vestuario en el que se aprecian elementos reciclados entre los tradicionales materiales entre los que más abundan las plumas.

Tras ellos pisa el escenario Sur Caliente, llegados desde Puerto del Carmen, en Lanzarote. 'Retales de Carnaval' es el espectáculo que interpretan los 52 miembros que bailan con percusión en directo. Entre lo que más llama la atención es el primer vestuario en el que salen completamente cubiertos, de pies a cabeza, con un maillot color carne adornado con pedrería, pelos, y linternas en la parte de las manos. No tardan mucho en acompañarles en la puesta en escena un elegante cuerpo de baile flamenco que con lunares, mantones, peinetas y capote de torero se marcan algún que otro taconeo al son de 'Volare' de los Gipsy King.

Ataviadas como monjas, salen en octavo lugar las chicas de Nuevo Estilo. Un vestuario que, bajo el nombre de 'She love you', apenas dura los primeros segundos de la presentación de una actuación que lleva por nombre 'Love' en el que la salga es una de las grandes protagonistas. Con guiños el movimiento hippie y a 'La eterna primavera' en tocados, armaduras y trajes, la comparsa recibe el apoyo de sus seguidores que no dudan en dejarse la garganta y las palmas de las manos en cada paso. 'Una mujer como yo' o 'Ven a verme', de Albita son algunos de los temas que han elegido para defender su coreografía sobre el escenario.

Los penúltimos en bailar sobre las tablas del parque son los 28 miembros de Lianceiros que abre su espectáculo 'Ahora si' de blanco nuclear. El color llegó poco después al son de salsa y la voz rota de Manzanita. Por supuesto también sonó la de una de las artistas favoritas de las comparsas, Laritza Bacallao con quien los del barrio de Jinámar pusieron final a su puesta en escena en la que hicieron un despliegue de creatividad, brillos y ritmo.

El broche final corre por cuenta de Cubatao. A pesar de que han pasado varias horas desde que arrancó el concurso de comparsas y que ya quedó lejos la medianoche, el público se agolpa en las vallas para no perder puntada de 'Si puedes soñar, puedes hacerlo' que arranca por todo lo alto en tonos rojos y sonidos electrónicos que salen de una gigante radio fabricada a mano. La coreografía, variada en lo que a estilos se refiere, vuelve loco al público como dice la canción de Ricky Martín que utilizan en uno de los momentos de su interpretación que acaba con un glamuroso final en el que una gimnasta brilla de manera especial mientras suena Vidacarnaval de Carlinhos Brown.

Aunque son los últimos en salir por la puerta de 'La eterna primavera' como concursantes, no lo son en pisar el escenario en el que Melody, Va de Son y Última llave ponen la nota musical mientras el jurado delibera para elegir a los ganadores de una noche de lo más animada.

Revive la retransmisión del Concurso de Comparsas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017