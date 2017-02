En directo| Las más pequeñas pugnan por el cetro de Reina del Carnaval

Las dieciséis aspirantes al título de Reina Infantil de La eterna primavera conocerán de primera mano el próximo domingo, 19 de febrero, a partir de las 18:30 horas, la ilusión y los nervios por salir al gran escenario del Parque Santa Catalina. Un espacio que compartirán, además, con las integrantes de la banda femenina Sweet California, Sonia Gómez, Tamy Nsue y Alba Reig. Ellas serán la nota musical de la tarde en la que se conocerá el nombre de la regente infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017.

Seguidoras de Taylor Swift, Katy Perry, One Direction y Beyoncé, entre otros, las tres chicas de Sweet California tienen en su repertorio canciones bailables en inglés con algunos toques de country o electrónica que ya les han valido el Premio al Mejor Artista Español en la convocatoria europea de los Premios MTV. El trío se dio a conocer en julio de 2013 con el sencillo Infatuated. Tras un año de giras y actividades promocionales, Sweet California lanzó su álbum debut Break of Day a mediados de 2014. En su breve pero intensa trayectoria cuentan ya con la colaboración de Juan Magán y el grupo de chicos CD9 y los discos Head for the Stars, Head for The Stars 2.0, Break of Day y 3.

La gala contará además con el sabor y el ritmo carnavalero de los grupos Lianceiros Junior, Cubatao y Chiramay, elegidas primero, segundo y tercer premio de interpretación del concurso de comparsas infantiles de 2017, respectivamente, así como con Voces Soul Canarias y el Ballet de Silvia Barrera.

Las candidatas al trono infantil de las carnestolendas desfilarán por el escenario en el siguiente orden:

1) DANCE GRAVITY SHOW SCHOOL PRESENTA a Anyara María Rodríguez Tavío con un diseño de AYTHAMI RODRÍGUEZ TAVÍO y la fantasía NIRYARI, LA REINA DE LA ETERNA PRIMAVERA.

2) JOSÉ HALCÓN CARROZAS DEL CARNAVAL Y COMPARSA LIANCEIROS PRESENTAN A Paula de Castro Fernández de la Puebla con un diseño de JOSÉ JULIO ARMAS SANTANA y la fantasía ESTRELLA DEL CARIBE.

3) CENTRO MÉDICO ESTÉTICO Y LÁSER CEMEL PRESENTAN a Andrea García Fleitas con un diseño DE ROSA GOPAR, GRAN CANARIA DISEÑOS Y COMUNICACIÓN y la fantasía: LA PRINCESA CEMEL DEL CASTILLO DE LA LUZ.

4) ANIMACIONES LAS PALMAS PRESENTA A Xiomara del Carmen Hernández con un diseño de WD DISEÑOS y la fantasía PRIMAVERA EN SINGAPUR.

5) IMPERMEABILIZACIONES LOSAM PRESENTA A Lola Dávila Calero con un diseño de CALE MEDINA GORDILLO Y DULCE ORTEGA HERNÁNDEZ y la fantasía A BIBLIOTECA DE LA REINA DEL MAR.

6) PARQUE INFANTIL DIVERTILANDIA, PISCOLABIS EL BARRIGÓN Y CAFETERÍA McFLOPPY TEROR PRESENTAN A Benchara Mendoza Benítez con un diseño de KEVIN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y la fantasía BAJO LA MÁGIA DEL BOSQUE ENCANTADO.

7) COMPARSA CUBATAO Y BOCHINCHE ASADOR CA´TITA PRESENTAN A Yasnai Cabrera Nordelo con un diseño de TITO CABRERA y la fantasía DIVA.

8) AMANDA BUS PRESENTA A Lucía Garrido Artiles con un diseño de MANUEL ENCINOSO QUINTANA Y BEGOÑA PÉREZ QUEVEDO y la fantasía "CHÓFER, PARE, QUE YO ME QUEDO EN EL PARQUE".

9) HACEMOS TUS SUEÑOS.COM Y COOL AND CHIC PELUQUERÍA PRESENTAN A: Yeneire Peña Batista con un diseño de JONÁS HERNÁNDEZ TOLEDO Y LUIS MARRERO y la fantasía LA PRIMERA MI RITMO ALTERA

10) TALLERES FARO PRESENTA a Alba María Arce Hernández con un diseño de LOLY ARBELO y la fantasía LA MÁS BELLA SINTONÍA

11) ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SILVIA BARRERA Y HELADERÍA LIKY LIKY PRESENTAN a Jennifer de Filippis con un diseño de ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ y la fantasía TUTTI FRUTTI

12) CENTRO COMERCIAL LA MINILLA PRESENTA a Leisha María García Rodríguez con un diseño de JULIO VICENTE ARTILES y la fantasía VENGAN TODAS LAS AVES

13) ROTULACIONES CCM S.L PRESENTA a Irene Medina Cruz con un diseño de EDUARDO AARÓN MARTÍN GARCÍA y la fantasía EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA

14) PROFESSIONAL BEAUTY PRESENTA a Diana Nuez Díaz con un diseño de ÁNGEL RAMOS y la fantasía PIO PIO

15) CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, CANTERÍA DE ARUCAS Y CARPINTERÍA SÁNCHEZ AGUIAR PRESENTAN a Cristina Castellano Rodríguez con un diseño de NELSON RODRÍGUEZ y la fantasía COLORES EN EL VIENTO

16) LADYBUG´S CRIS PRESENTA a Ariadna Izquierdo Méndez con un diseño de CRISTINA GONZÁLEZ-ROCA RIOS y la fantasía EL FONDO DEL MAR SE VISTE DE CARNAVAL