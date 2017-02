Los perros también tienen disfraz

El Carnaval de 'La eterna primavera es para todo el mundo. Este domingo, entre las 12.00 y las 17.00 horas, Santa Catalina celebra también su primera jornada del Carnaval de día en el escenario central y en el escenario bulevar, instalado en la trasera del Edificio Miller. La fiesta comenzará en el principal con los conciertos Flashtime, con Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón -productores, dj's y creadores de Inolvidable FM-, Rozalla, Gary Low, Black Box, Ryan Paris, Miquel Brown y Gustavo Hernández -Gus Jackson-. Poco después de la primera actuación, dará comienzo en el mismo escenario el Carnaval canino, que cuenta en esta edición con la participación de 13 canes.

A partir de las 13.30 horas sonará también la música en el escenario Bulevar con los conciertos de la Orquesta Golosina y La chica de ayer. La fiesta diurna de La eterna primavera se prolongará en la trasera del parque hasta las 17.30 horas.



Las más pequeñas, las protagonistas de la tarde

Las dieciséis aspirantes al título de Reina Infantil de La eterna primavera conocerán de primera mano el próximo domingo, 19 de febrero, a partir de las 18:30 horas, la ilusión y los nervios por salir al gran escenario del Parque Santa Catalina. Un espacio que compartirán, además, con las integrantes de la banda femenina Sweet California, Sonia Gómez, Tamy Nsue y Alba Reig. Ellas serán la nota musical de la tarde en la que se conocerá el nombre de la regente infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2017.

Seguidoras de Taylor Swift, Katy Perry, One Direction y Beyoncé, entre otros, las tres chicas de Sweet California tienen en su repertorio canciones bailables en inglés con algunos toques de country o electrónica que ya les han valido el Premio al Mejor Artista Español en la convocatoria europea de los Premios MTV. El trío se dio a conocer en julio de 2013 con el sencillo Infatuated. Tras un año de giras y actividades promocionales, Sweet California lanzó su álbum debut Break of Day a mediados de 2014. En su breve pero intensa trayectoria cuentan ya con la colaboración de Juan Magán y el grupo de chicos CD9 y los discos Head for the Stars, Head for The Stars 2.0, Break of Day y 3.

La gala contará además con el sabor y el ritmo carnavalero de los grupos Lianceiros Junior, Cubatao y Chiramay, elegidas primero, segundo y tercer premio de interpretación del concurso de comparsas infantiles de 2017, respectivamente, así como con Voces Soul Canarias y el Ballet de Silvia Barrera.