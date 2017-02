Los bares y restaurantes de Santa Catalina quieren horario de chiringuito

La Asociación de Empresarios del parque Santa Catalina ha solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una ampliación de horario que les permita abrir sus establecimientos hasta las cuatro de la madrugada durante el Carnaval, como hacen los chiringuitos. La petición, que fue cursada el 21 de diciembre en la Concejalía de Distrito Puerto-Canteras, está aún pendiente de resolución. Los propietarios de los negocios se quejan de que la respuesta del Consistorio se ha dilatado, de que se les han dado "largas" y de que nadie les ha informado de los trámites necesarios para solicitar los permisos.

"Nunca nos ha hecho falta permiso para abrir hasta las cuatro de la madrugada durante el Carnaval, pero aún así presentamos la solicitud el 21 de diciembre, pensando que de esa manera agilizábamos el papeleo", explica la gerente de la Asociación, Angélica Retuerce.

Fuentes municipales explicaron ayer que el Ayuntamiento va a "poner todo de su parte" para obtener la venia necesaria del Gobierno de Canarias para que los locales puedan cerrar más tarde de lo habitual, que es a la 1.30 horas. Las mismas fuentes señalaron que este tipo de solicitudes deben hacerse con mayor antelación, porque el Ejecutivo autónomo tiene hasta tres meses para tomar la decisión. Sin embargo, en estos días, se realizarán las "gestiones pertinentes" para lograr la ampliación de horario.

"Me sorprende que, encima de que nadie nos haya dado una respuesta, ahora la culpa sea nuestra por no presentar el papel en octubre, cuando nadie nos ha informado de cuáles son los plazos. Es más, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, después de llamar repetidamente a su secretaria, me devolvió la llamada y me aseguró el miércoles día 8 de febrero, que el lunes 13 de febrero tendríamos el papel en nuestras manos... Y así hasta hoy [por ayer]", recalcó Retuerce.

El Ayuntamiento indicó ayer que los permisos para los bares y restaurantes no son los mismos que para los chiringuitos y barras. En el segundo caso, es la Sociedad de Promoción la que establece unos plazos para presentar las solicitudes y los titulares de esos establecimientos pagan un canon durante las fechas en las que se celebra la fiesta. La llamada zona de ocio no requiere, según las mismas fuentes, una aprobación del Gobierno de Canarias.

Los locales de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina sí pueden abrir hasta las cuatro el próximo lunes, puesto que se trata de uno de los dos días especiales del año con los que se hace una excepción por ser fiestas de interés turístico. Son el martes de Carnaval (durante la madrugada) y San Juan, por las Fiestas Fundacionales.