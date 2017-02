"Me gustaría ser diseñadora de moda y viajar con mis diseños fuera"

La orla de fin de curso le trajo a Sara Cedrés Blanco, nacida en Tahíche (Lanzarote), una sorpresa añadida: convertirse en candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria al llevar su traje de fiesta a entallar a Renne Modisto, quien buscaba una chica para lucir su fantasía Eterno amor. "Le dije enseguida que sí porque, desde chiquitita, mi padre siempre había querido que yo saliera Reina en Lanzarote", cuenta la joven, que ya de pequeña consiguió ser Miss Valterra, en un barrio de Arrecife. Si tiene suerte lo será de Las Palmas de Gran Canaria

Este año está siendo especialmente feliz para Sara, que tiene 18 años, ya que ha entrado en la Escuela de Arte de la capital para estudiar el ciclo superior de diseño de moda. "Quería estudiar algo de arte porque desde chiquitita me gusta dibujar, pero desde que supe que había una Escuela y que podía estudiar diseño de moda aquí, me vine", explica sin tener diseñadores favoritos como referentes. Entre sus sueños: "ser diseñadora y viajar con mis diseños fuera de Canarias". Los estudios la obligan a estar lejos de su familia [es la mayor de tres hermanas], a la que echa mucho de menos ya que viven en Lanzarote pese a que también tiene parientes en la capital, que la apoyan al igual que sus compañeros de clase en esta travesía por el Carnaval. "Sería mucho más duro no tener aquí a nadie".

La joven es muy consciente del esfuerzo que supondrá el que la familia venga a apoyarla el día de la gala, así como que el traje haya que traerlo desde la isla conejera. "Me he podido poner alguna pieza del traje cada vez que he ido a ver a mi familia, pero entero no lo he visto ni yo. Va a ser hasta una sorpresa para mi", cuenta, mientras augura que la fantasía será "muy emotiva" ya que está dedicada a todas las madres del mundo. La dulce Sara, a la que le gusta jugar al fútbol, nunca había estado en los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, pero están siendo toda una sorpresa para ella. "Me presenté con intención de disfrutar y pasarlo bien pero creo que es un sueño para cualquier persona".