"La obertura de la Gala de la Reina se va a inspirar en el musical ´Hair"

Por segundo año consecutivo, Rubén Tenesor Pérez repite como coreógrafo de las Galas de la Reina y la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta que deslumbrará al público alguna que otra sorpresa en los espectáculos de obertura de ambas galas. Su trayectoria y su pasión por la danza -es dueño de la escuela de danza Ruben T- hacen que ponga mucho empeño y dedicación a unas puestas en escena que podrá presenciar el público mañana y el próximo lunes.

Tras años como profesor de danza, la pasada edición fue su debut en el Carnaval capitalino, ¿qué tal fue la experiencia?

La verdad es que fue una experiencia buenísima. Salió todo bien, me lo pasé genial y todos salieron contentos con mi trabajo. Además, mi paso por aquí ha supuesto todo un respaldo a mi carrera.

¿Qué novedades trae consigo este año en la obertura de la Gala de la Reina?

Tendremos unas coreografías muy elaboradas. En la Gala de la Reina contaremos con tres cuerpos de baile, uno principal, uno secundario y uno de figurantes. Veremos principalmente pasos de lírico, ballet, jazz y contemporáneo. El público podrá ver los distintos cambios entre estilos, pienso que se va a sorprender. Todo esto estará inspirado siempre en Los Beatles y el musical Hair. Son dos elementos que me han ayudado mucho a inspirarme en la temática de los años 60 y el movimiento hippie.

¿Y en la Gala Drag?

En la Gala Drag hemos decidido apostar por un espectáculo fiestero, con musicón. Es una fórmula que ya funcionó el año pasado y queremos apostar otra vez por ella. Aquí predominarán los estilos urbanos, como el funky y el hip hop. Queremos dar una imagen tipo videoclip de la MTV o una fiesta de Ibiza. Eso sí, tendremos sorpresas que por el momento no puedo desvelar. De todas formas, siempre estará ese toque de los años 60 que exige la temática de esta edición, pero actualizada claro.

Contando con tres cuerpos de baile, ¿cuántas personas participan en ellos?

Alrededor de 100 bailarines, quienes estarán presentes en ambas galas. Fueron elegidos mediante un casting con más de 200 aspirantes. Contamos con algunos bailarines profesionales, gente que tiene una formación muy buena y esto supone un verdadero escaparate para su carrera. Incluso, algunos vienen expresamente de fuera para participar en este espectáculo.

¿Cómo llegó a ser elegido coreógrafo del Carnaval?

Israel Reyes, el director artístico, conocía mi trayectoria. El año pasado me lo propuso y acepté encantado, sobretodo porque suponía que hiciera este espectáculo alguien de aquí y no de fuera. Por otra parte, tanto la subdirectora, Montse Colomé, como la concejala, Inmaculada Medina, quedaron encantadas conmigo. Fue una decisión de todos ellos que yo siga al frente del Carnaval.

Pero, ¿usted se define carnavalero?

Bueno, me gusta, pero sin pasarse. Lo cierto es que, una vez dentro te das cuenta de lo que significa. Sabes la locura que supone para mucha gente estas galas y la fiesta en general, me parece una pasada que la gente acampe para comprar las entradas de la Gala Drag. Estar dentro te hace involucrarte y que te guste más.

Por otro lado, ¿qué ha supuesto en su carrera participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Me ha supuesto un respaldo enorme. Aunque llevo 15 años con mi escuela de danza, salir en el Carnaval significa organizar la coreografía del mayor espectáculo que se realiza en la isla. Esto la gente lo sabe, es increíble cómo vienen los padres de mis alumnos alabando que haya hecho las coreografías de las dos galas grandes del Carnaval.

Ha dejado entrever algunas cosas, pero, ¿cuál ha sido su trayectoria anteriormente?

Yo empecé estudiando danza en la isla, pero me he terminado de formar en Madrid, Londres y Nueva York. Durante los últimos 15 años he dado clases en mi propia escuela de Danza, Rubén T, que se encuentra en Telde. Allí imparto una formación totalmente académica a niños de entre 3 y 18 años, además, tocamos todos los estilos. Decir que con mis alumnos he organizados funciones en el Cicca, pero destinadas a sus familiares.