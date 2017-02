Cinco días de apoteosis carnavalero

Las Palmas de Gran Canaria estará casi paralizada desde este viernes hasta el próximo Miércoles de Ceniza. Nueve eventos se concentran en estos cinco días de asueto, dos de ellos claves para entender las carnestolendas grancanarias: la gala de elección de la Reina y la de Drag Queen. Así que, si aún no tiene disfraz, póngase manos a la obra. Será uno de los fines de semana más cansinos de los últimos tiempos, pero piense en lo que se divertirá con tanta gente en la calle.

Esta noche, Paula Miranda perderá su corona entre una de las 14 aspirantes a Reina de La eterna primavera. El parque Santa Catalina será el epicentro de una gala, dirigida por el director artístico Israel Reyes, y que será conducida por la modelo y presentadora Eva González; el periodista de Televisión Canaria Roberto González y el actor grancanario José Carlos Campos, quien dará paso a las candidatas.

Si no tiene entrada no podrá asistir al espectáculo, que se celebrará desde las 21.00 horas hasta medianoche, pero tendrá la oportunidad de seguirlo por la pequeña pantalla. A través de La 2 y TVE Internacional, que la retransmitirá en directo a nivel nacional e internacional, respectivamente, y por la Televisión Canaria, si está en la tierra. El evento contará con las actuaciones de Cristina Ramos -ganadora del programa Got Talent 2016-; Tutto Durán -participante en GVip 2017- y los aspirantes a La Voz 2016 -Mario, Manu y Eli y Belinda- , así como la banda local Los Salvapantallas.

Tras el espectáculo, el grupo el Combo Dominicano y Dj Promaster animarán hasta las 04.30 horas a las miles de mascaritas que se den cita en la Zona de Ocio, ubicada en la trasera de los edificios Elder y Miller.

El sábado, la diversión comienza a las cinco de la tarde con el llamado Carnaval al Sol, donde murgueros, comparsas y personajes de las carnestolendas desfilarán desde el paseo de Las Canteras por la calle Luis Morote hasta la Zona de ocio. El desfile finalizará a las 20.00 horas para dar pie a la gala que se seleccionará a los participantes en la Gala Drag (21.00 horas)

El escenario del parque Santa Catalina volverá a ser el punto de encuentro de esta preselección en la que 38 aspirantes se juegan el pase para el concurso, que se celebrará el lunes. A la gala, presentada por la actriz Lili Quintana y el humorista Jabicombé, hay que ir con entrada. No tendrá posibilidad de verla por televisión ya que ninguna cadena retransmitirá el espectáculo, aunque podrá divertirse tras el evento si decide acercarse a la Zona de ocio. Allí habrá música hasta las 04.30 horas con el grupo Última Llave y el Dj Tony Bob.

Historia viva

Si le gusta la magia y la fascinación que provocan los drag queen tiene la oportunidad de disfrutar de ellos en la calle con la Cabaldrag que el Ayuntamiento ha organizado para celebrar los veinte años de la gala de la reinona. Un evento que se ha consolidado como uno de los puntos fuertes de las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria y que ha logrado proyectarse al exterior.

La cita será, a las 18.00 horas, en la avenida Mesa y López,entre las calles General Vives y Galicia. La Terremoto de Alcorcón será la encargada de contar la historia de la gala a través de los 16 ganadores, -dos de ellos han conseguido el título en dos ocasiones-, que estarán en el desfile junto a los aspirantes a reinona. Las actrices Anabel Alonso y Yanely Hernández y el periodista Roberto Herrera, el trío que presentará la gala del lunes, acudirán a la fiesta.

El acto será retransmitido por la Televisión Canaria durante la hora en la que está previsto dure el desfile de aniversario.

Pero antes de que se celebre la Cabaldrag, los pequeños serán los protagonistas en el parque Santa Catalina. A partir de las 11.00 de la mañana tendrá lugar sobre el escenario de La eterna primavera el festival de disfraces infantiles, que fue aplazado el pasado 5 de febrero ante la emergencia decretada por el Gobierno de Canarias por la alerta de viento y lluvia sobre el Archipiélago. Ya saben que siempre llueve en Carnaval así que los más de 1.300 niños que participan en el acto - 1 de forma individual y 60 grupos-, y que no tiene carácter competitivo, se reubicaron para esta fecha. El encargado de conducir la gala será Israel Acevedo.

Para el lunes, prepare el talco. Llega el turno del Carnaval Tradicional, un evento que tiñe de blanco cada año la Autovía del Centro, así como alrededores como la calle Obispo Codina y Triana entre las 19.00 y la medianoche. No olvide ir de blanco inmaculado.

Para los fans de los drags queen, esta es la mejor noche. Se corona al Drag Queen 2017 en una gala para bailar ya que se hará tributo a los cantantes fallecidos Amy Winehouse, George Michael, Freddie Mercury y Whitney Houston con las actuaciones de Elesha Paul Moses, Tania Alboni, Lee Raymond Wardman -Lee García- y Peter Adam Valentine, así como las de La Terremoto de Alcorcón y Ray Castellano. Será una noche para divertirse ya que la música continuará en la Zona de ocio, tras el evento, con Armonía Show y Dj Ray Castellano.

Si aún le quedan fuerzas para el Martes de Carnaval, tome nota. A partir del mediodía y hasta las cinco de la tarde, se festeja el Carnaval de Día en Santa Catalina. El parque y sus alrededores se llenarán de música con La Trova, Los Salvapantallas, Dj Promaster y Son Caché. También será el día de los niños, ya que a las cinco de la tarde la reinita -Paula de Castro Fernández- y su corte desfilarán desde la plaza de Manuel Becerra hasta el mismo parque Santa Catalina. Tras el desfile, los pequeños tendrán allí su particular fiesta.