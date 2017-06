'Capitán Báez', hasta 2018

Larga vida al capitán. El segundo movimiento del Herbalife Gran Canaria en este mercado de verano, tras la decisión de no renovar a Bo McCalebb y Richard Hendrix, lleva el nombre de Eulis Báez, el alma del Granca. El club claretiano ha decidido seguir contando con los servicios del ala-pívot dominicano de 35 años, que cumplirá así su sexta temporada en la Isla para convertirse en todo un histórico de la entidad.

Eulis Báez firmó el año pasado un contrato de 1+1 donde el Gran Canaria contaba con la posibilidad de cortar al jugador con una indemnización baja al término de esta campaña. Un extremo que no se ha dado por lo que el jugador dominicano, según anunció la entidad amarilla continuará hasta 2018 con el capitán amarillo.

El ala pívot dominicano llegó hace ya cinco veranos a la entidad claretiana, procedente del Joventut de Badalona. En este lustro en Gran Canaria, la importancia de Eulis Báez en el club de La Vega de San José va más allá de su valor en la cancha. Símbolo de la comunión entre el equipo y afición, conector entre americanos y nacionales en el vestuario y rey en carisma del club, apostar por él es algo más que una cuestión numérica.

Desde que llegó en el verano de 2012 a Gran Canaria, Eulis Báez ha sido básico para todos los entrenadores que ha tenido en esta etapa: Pedro Martínez -los dos primeros años-, Aíto García Reneses -los dos siguientes-, y ahora Luis Casimiro Palomo. Esta temporada ha jugado 31 partidos en la fase regular del campeonato -24 como titular- con unos promedios de 8.1 puntos, 3.5 rebotes y 8.8 de valoración. Unos números agrandados en el Playoff, donde Báez fue el mejor jugador del Granca con 12,7 puntos, 5 rebotes y 20 de valoración de media en los tres encuentros contra el Baskonia. En la Eurocup, los números de Eulis Báez se quedaron en 7 puntos, 3 rebotes y 9.5 de valoración en los 15 partidos que jugó en la competición continental -todos como titular-.

Mirar la trayectoria de Eulis Báez en la Isla es hacer un recorrido por los mejores años del Herbalife Gran Canaria. Él ha estado en estampas que permanecerán siempre en la historia del club amarillos. Desde las primeras semifinales de Liga Endesa y Copa del Rey en el curso 2012-2013, pasando por las finales de Eurocup en 2015 y Copa en 2016, hasta llegar al primer título del club: la Supercopa 2017.

"Continúo en mi casa como ya me gusta decirle a mí. Siempre que sea desde una posición en la que pueda ayudar al club a seguir compitiendo, me encantaría estar aquí. El día que ya las cosas no vayan bien, será la hora de tomar nuevas decisiones. Mientras tanto, seguiré con la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel y queriendo aguantar el máximo número de años porque me encanta este deporte", aseguró Eulis Báez en declaraciones ofrecidas por el club amarillo.

Eulis Báez ya es historia viva del Herbalife Gran Canaria. La posición de ala-pívot parece coger forma para la pizarra de Luis Casimiro de cara al próximo curso. Y es que el club también puede retener a Pablo Aguilar, que en caso de salir deberá abonar una cantidad significativa de dinero para abandonar el club.

De esta manera el Herbalife Gran Canaria comienza a esbozar el perfil que tendrá su plantilla para la próxima temporada. Y lo hace con el gran capitán: Eulis Báez. "Hay que seguir siendo humildes, pero también ambiciosos. Tener las ganas de comérnoslo todo, esa es la forma que tenemos que intentar enfocarnos para la próxima temporada", admitió Báez. Es la palabra del capitán, al menos, hasta 2018.