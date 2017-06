Juancho Hernangómez hace disfrutar a los más jóvenes en el Campus del Gran Canaria

El ala-pívot de los Denver Nuggets Juancho Hernangómez ha reconocido este miércoles en Gran Canaria que la actual selección española no llega al nivel de la que conformó la generación de los hermanos Gasol y Juan Carlos Navarro en su plenitud de forma, que, además, no cree que se repita en muchos años.

"De aquí a 50 años no creo que aparezca otra generación en España como la de la década de los ochenta, con los Gasol y Juan Carlos Navarro. Nosotros no intentamos parecernos a ellos, porque saldríamos perdiendo. Pau y Marc Gasol han sido los números uno en Europa y en la NBA son un referente y nos aconsejan", ha asegurado.

El pequeño de los Hernangómez ha conocido en Las Palmas de Gran Canaria, donde participa en un campus para niños organizado el Herbalife, la convocatoria del seleccionador nacional, Sergio Scariolo, para preparar el Eurobasket, en la que figuran tanto su hermano Willy, pívot de los New York Knicks, como él.

"Representar a España es un orgullo. El año pasado no pude estar con la selección porque intentaba jugar en la NBA y al final lo conseguí, y este año tengo mucha ilusión por estar ahí", ha comentado Juancho, cuyo hermano Willy Hernangómez, pívot de 23 años, milita igualmente en la liga estadounidense en los New York Knicks.

El jugador de los Denver Nuggets está además ilusionado con poder formar equipo en la selección con jugadores que han protagonizado los mayores éxitos del baloncesto español y a los que reconoce que ya le gustaría parecerse "aunque solo fuera un 5 %".

"Lo que han conseguido ha sido histórico y no creo que vuelva a suceder algo así, pero me encantan los retos y junto a mis compañeros debo trabajar para intentar situar a España en un nivel muy alto, siempre con una medalla como objetivo", ha revelado.

En cuanto a su experiencia con los Nuggets, Juancho Hernangómez ha reconocido que "el salto a la NBA es muy grande, porque es un baloncesto completamente diferente", ya que mientras que con el Estudiantes jugaba en la ACB "un partido a la semana", en Estados Unidos disputa "tres o cuatro ante los mejores jugadores del mundo, por lo que el cuerpo y la mente deben estar preparados". "Me he adaptado muy bien y estoy impaciente por afrontar mi segunda temporada allí", ha señalado.

El jugador madrileño ha afirmado que está muy contento de participar en campus como el que organiza estos días el Herbalife Gran Canaria, ya que tiene una muy buena relación con los niños y se ve reflejado en ellos en la época en la que empezó a jugar.

"Intento que los niños sean felices y disfruten con el baloncesto. Desde siempre he querido jugar en la NBA y los niños me ven como una persona que ha alcanzado su sueño. Hay una parte de trabajo, sufrimiento y limitaciones que he tenido que hacer, pero todo tiene su recompensa y animo a los niños a perseguir sus sueños", ha manifestado.

"Además, aquí en Gran Canaria tengo muchos amigos, ya que he coincidido jugando junto a Xavi Rabaseda y Oriol Paulí, y Anzejs Pasecniks y Kuric. Tengo buena relación con ellos y les deseo lo mejor en el Herbalife, que es un conjunto que ficha muy bien y se supera cada año, y que espero que la próxima temporada siga al mismo nivel", ha asegurado.

Juancho Hernangómez ha sido cuestionado por las posibilidades del pívot letón del Gran Canaria, Anzejs Pasecniks, que intenta dar el salto a la NBA. "Pasecniks es uno de los mejores jugadores jóvenes de Europa, un diamante en bruto, pero cada jugador tiene su desarrollo y debe pensar lo mejor para sí mismo y para su carrera. Si yo me hubiese quedado en Europa no habría pasado nada, pero al final el jugador, con el consejo de su familia, es el que decide en qué momento irse a la NBA", ha dicho.