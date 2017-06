Comunicado del Granca sobre la no inclusión de Kuric y O´Neale en el tanteo

El CB Gran Canaria, a través de Berdi Pérez, su director deportivo, ha trasladado un comunicado al periódico LA PROVINCIA/DLP para realizar consideraciones al artículo publicado en este medio este jueves titulado "El Granca se olvida de incluir a Kuric y O´Neale en el tanteo". El comunicado íntegro es el siguiente:

"En relación al artículo aparecido en el diario La Provincia en el día de hoy, tanto en formato papel, como en internet, con el titular "El Granca se olvida de incluir a Kuric y O´Neale en el tanteo", desde la Dirección Deportiva de esta entidad se le trasladan las siguientes consideraciones:

1.- En ningún caso la no inclusión en el derecho de tanteo de los jugadores Kyle Kuric y Royce O´Neale obedece a un olvido en los términos manifestados en el indicado artículo periodístico, sino a una decisión valorada en la que también quedaron fuera de dicha inclusión los jugadores Bo McCalebb, Richard Hendrix y Darko Planinic y sí se incluyó en el derecho de tanteo al jugador Sasu Salin. Decisión que forma parte de la filosofía deportiva del Club adaptada a cada situación específica.

2.- En concreto y en relación a los jugadores Kyle Kuric y Royce O´Neale no se ha optado por su inclusión en el derecho de tanteo fundamentalmente porque al Club le consta de forma indubitada que ambos jugadores tienen ofertas de clubes extranjeros a las que es imposible igualar por su contenido económico y por parte de ambos jugadores se ha trasladado al Club su intención de acometer nuevos proyectos deportivos.

3.- La no inclusión en el derecho de tanteo de un jugador no representa ningún tipo de perjuicio patrimonial para el Club como tampoco representa un beneficio económico para la entidad su inclusión en el derecho de tanteo, pues el retorno de dichos jugadores a la competición nacional y su fichaje por otro club de la Liga Endesa no supone que el Club reciba algún tipo de compensación económica. Por otro lado, el Club podría pujar por dichos jugadores en el futuro, en condiciones de libre mercado, tal y como se ha hecho recientemente con D.J. Seeley, quien en su momento y al finalizar la temporada 2015/2016 no fue inscrito en el derecho de tanteo fichando para la temporada 2016/2017 por un equipo de otra competición y, sin embargo, transcurrido una temporada ha vuelto a ser contratado por el Club.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2017

Berdi Pérez

Director Deportivo

CB Gran Canaria Claret, SAD