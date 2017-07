Oriol Paulí se queda en el Granca

Oriol Paulí continuará en el Herbalife Gran Canaria y cumplirá, por tanto, su tercera campaña en el conjunto claretiano. Pese a la duda que tenía sobre si seguir en la Isla o marcharse a otro equipo en busca de más minutos de juego, finalmente ha decidido intentarlo una vez más en el Granca.

"Yo tenía pendiente un año de contrato y tras hablar con el club, creo que lo mejor para mí es terminar este año que me queda de contrato aquí. Ya he hablado con ellos y saben que este año necesitaré minutos y que estoy dispuesto a trabajarlo y ganármelo en los entrenamientos. Por eso al final he decidido quedarme y estoy con ganas de que empiece la temporada aquí en Gran Canaria, donde todos saben que soy muy feliz", aseguró Paulí en una entrevista facilitada por el club.

Con la continuidad del gerundense la plantilla cuenta de momento con dos escoltas, el propio Paulí y el estadounidense DJ Seeley, tras la marcha de Kyle Kuric al Zenit de San Petersburgo, y la duda de si el Granca decide igualar la oferta del Unicaja de Málaga por Sasu Salin, para lo cual tiene de plazo hasta que acabe este próximo lunes.

Paulí también se refirió a lo que está siendo la confección de la plantilla para la temporada 2017-2018. "Como cada año, Berdi Pérez sigue haciendo plantillas muy competitivas. El núcleo duro del Herbalife Gran Canaria sigue estando y eso al final es lo más importante. Somos un equipo donde todos suman y creo que tener muchos años en el club a jugadores como Albert Oliver o Eulis Báez , que además son jugadores de muy alto nivel, nos ayuda durante la temporada. De momento, la cosa pinta muy bien", afirmó Paulí.

El escolta acaba de aterrizar en España después de participar en la Liga de verano de Orlando con los Magic, equipo con el que jugó sólo dos partidos en los que sumó 10 minutos y 2 puntos -con un mate-. "La conclusión es muy positiva. Ha sido algo que me va a venir muy bien de cara al futuro. He competido con jugadores de muy alto nivel y creo que eso me va a hacer más fuerte física y mentalmente de cara al año que viene", aseguró Paulí sobre su periplo estadounidense.

"Al principio tenía ese miedo de enfrentarme a jugadores que acababan de ser 'drafteados' en posiciones muy altas. No sabía si tendría el nivel suficiente, pero al final es baloncesto y si estaba allí era por algo. Cuando salí a cancha la primera vez, tenía los nervios del principio, pero luego vi que podía jugar. El mate que hice dio la vuelta a España", añadió el escolta catalán.

También se refirió a su convocatoria para una primera concentración de la selección española de cara al Eurobasket de este año. "No me lo esperaba para nada. Cuando me llamó Scariolo, fue una alegría inmensa. Me lo tomo como algo muy positivo y es gracias al resultado del trabajo de todo el año. Quizás jugando menos minutos, cuesta verlo, pero con premios así es algo que me motiva y es una experiencia que debo aprovechar al máximo", aseguró.