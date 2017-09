Báez: "No está mal que se nos exija, porque aquí estamos para competir"

Mucho distaba el semblante con el que aparecía este lunes Eulis Báez en su comparecencia ante los medios el primer día de pretemporada con respecto al que presentaba el capitán amarillo casi tres meses atrás en el vestuario del Fernando Buesa Arena, después de que el aro escupiera aquel triple de Kyle Kuric que, de entrar, hubiese metido al Herbalife Gran Canaria en las semifinales de la Liga Endesa.

Después de una campaña anterior complicada en el plano personal, aunque resurgió llegados los Playoffs, Báez se parecía más al Báez de siempre, el que se ha ganado el respeto y el cariño de la afición del Granca por su buen quehacer en la pista y por su simpatía y cordialidad fuera de ella.

El ala-pívot se mostraba ambicioso de cara al nuevo curso y no echaba balones fuera al hablar de los retos que hay por delante: "No está mal que se nos exija, tanto por parte de la afición como de nosotros mismos, porque somos un equipo que está aquí para competir".

"Debemos tener en la cabeza que hay ganar partidos, pero siempre partiendo de la humildad y sabiendo quiénes somos nosotros", explicaba el jugador dominicano, quien cumple ya su sexta campaña "en casa".

Al capitán amarillo se le veía ilusionado porque esta temporada el Gran Canaria Arena acogerá la Supercopa y la Copa del Rey: "Es para nosotros un placer disfrutar del baloncesto en nuestra cancha. Y todavía más en el primer torneo, porque todo el mundo tiene esa fiebre de empezar a ver baloncesto. Esta primera cita nos apurará para estar a tope a todos desde el principio".

En cuanto a los objetivos, más allá de los personales, Eulis Báez antepone los colectivos. "A mí no me preocupa lo individual sino cómo le va al equipo, aunque me gusta destacar como a todos", apuntaba. En este sentido señalaba que "espero que me vean mejor este año que en el pasado campeonato".

"Me gustaría hacer un mejor papel individual, pero concentrarme en ello me cuesta porque tengo que pensar primero en el grupo", dijo el capitán del Granca. "Como siempre", afirmaba, "se empieza siempre una nueva temporada con muchos ánimos". Aunque reconocía que el equipo, con la plantilla que se ha confeccionado, pinta bien, "hay que empezar desde cero".

Eulis Báez piensa que desde los despachos "todos los años aquí se hace un buen trabajo para reclutar jugadores". A la hora de hablar de las reestructuración que se ha producido en el plantel del Herbalife, afirmaba que "es inevitable en este deporte que existan tantos cambios en los equipos".

"Nos gustaría mantener una misma plantilla, pero existe la posibilidad de una mejora. Nos debemos acostumbrar a los nuevos jugadores y a las cositas que traiga el entrenador", afirma el capitán.

Eulis Báez no se atreve a decir si la confeccionada para este curso 2017-18 supera a la del ejercicio anterior: "Siempre estuve ilusionado con todas las plantillas que hemos tenido en el Gran Canaria. No diré que una es mejor que otra. Pero, como ya dije, se hizo un buen trabajo en el reclutamiento".

El ala-pívot del cuadro amarillo también tuvo palabras para Xavi Rabaseda, compañero que ahora mismo se prepara con España buscando hacerse con una plaza dentro del combinado nacional para participar en el Campeonato de Europa que comenzará en breve.

"Espero que disfrute de esa experiencia con la selección, porque te ayuda a mejorar como jugador al estar rodeado de jugadores de altísimo nivel. Cuando regrese vendrá en forma. Sabe cómo trabajar con Luis Casimiro, por eso estamos tranquilos", explicaba.