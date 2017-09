Javi López: "Es un sueño hecho realidad"

Javier López (6 de mayo de 1999) es uno más en la dinámica del Herbalife Gran Canaria durante estas semanas de pretemporada. El base canterano está viviendo "un sueño hecho realidad" al estar a las órdenes de Luis Casimiro y, al mismo tiempo, está completando un año para enmarcar.

El pasado verano de 2016, López disputó el Mundial U17 con España. Luego, durante el curso, fue el líder de un Gran Canaria júnior que firmó un brillante papel en el Campeonato de España y compitió a muy alto nivel, también, en el Adidas Next Generation Tournament de la Euroleague. Hace unas semanas participó en Riga, con España U18, en la clasificación para el Europeo 3×3.

Tras más de una semana de entrenamientos con el primer equipo, Javi López se muestra "contento de estar aquí". "Veo al equipo bien, estamos cogiendo ritmo" explica, "están siendo unas semanas duras, normal en pretemporada, pero contento y con ganas de trabajar, a tope".

A pesar de ser un jugador de amplia experiencia internacional en categorías inferiores, admite que el nivel "es diferente, está claro", y que es "mucho más alto, hay más intensidad y se exige más a los jugadores". No obstante, matiza que "es algo que a todos nos gusta, es lo que a uno le gustaría en un futuro".

Con la ausencia del base internacional israelí Gal Mekel, que disputará desde este jueves el EuroBasket con su país, López completa la rotación de bases liderada por Albert Oliver. Un Albert Oliver que, para cuando López nació, ya había debutado en ACB. "Es un lujo", comenta.

"Me siento muy agradecido de estar aquí, todos los consejos de Albert me los tomo como agua bendita, le escucho siempre". Pocos chavales de 18 años pueden presumir de aprender de un hombre con más de 500 partidos como profesional en ACB.

"Sé que tiene mucha experiencia y sabe mucho de esto, ha jugado mucho al baloncesto y todo lo que me diga es bueno, me va a ayudar". Además, añade que "con él tengo muy buena relación y aprendo cada día".

"Es un sueño hecho realidad" repite, "es para lo que todos trabajamos". De San José y la tele al Gran Canaria Arena y el contacto físico. "Yo antes era un niño y les veía jugar por la tele; ahora estoy con ellos". Un salto duro en lo deportivo, pero no en lo personal.

"Me siento como uno más, me han involucrado muy bien, me he acoplado" comenta, haciendo alusión a la camadería característica en el vestuario amarillo. "Con esfuerzo, trabajo y ambición he conseguido estar aquí" dice, y ahora "a seguir así".