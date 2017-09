Enrique Moreno pretende que el club "alcance la excelencia"

Enrique Moreno es oficialmente desde hoy el sexto presidente del CB Gran Canaria SAD. La comisión ejecutiva de la Fundación Canaria del Deporte y el consejo de administración del club, ambos presididos por el consejero de Deportes del Cabildo, Ángel Víctor Torres, lo eligieron por unanimidad en sustitución de Óliver Armas, quien tomó las riendas con carácter provisional después de la dimisión de Miguelo Betancor al término de la temporada 2016-17.

El ya máximo mandatario de la entidad claretiana, en sus primeras palabras como tal, recalcó que su intención es realizar ligeros cambios y correcciones "para buscar la excelencia". Afirmó que la institución cuenta con una "capital humano" sobradamente válido en todos los departamentos para alcanzar los próximos retos. "El engranaje está, sólo falta afinarlo un poco para que funcione como un reloj", explicaba. Además, adelantó que se tomará los 100 días de rigor para decidir si realiza alguna incorporación al staff.

Enrique Moreno lleva vinculado al CB Gran Canaria desde hace más de dos décadas. Además, fue partícipe de episodios trascendentales en la historia de un club al que considera "modélico, con mucho potencial y que no tiene techo". Salvo en la etapa de Agustín Medina, ha prestado sus servicios a la entidad con los otros cuatro presidentes anteriores.

Comenzó con Pepe Moriana en 1989 y luego ejerció de vicepresidente con Lisandro Hernández. Tras la dimisión de éste quedaba desligado, pero con la llegada de Joaquín Costa y posteriormente con Miguelo Betancor actuó como asesor jurídico.

"Este nombramiento me hace una ilusión tremenda. Soy amarillo y este es mi club. Desde que se me ofreció el cargo, no tardé dos segundos en decir que sí al equipo de mi vida. Pondré todo lo que tengo para estar a la altura. Es una responsabilidad enorme para mí", afirmaba Enrique Moreno.

En cuanto a su primer objetivo, no lo dudó: ganar la Supercopa que se disputa entre el viernes y el sábado en el Gran Canaria Arena. "Es el no va más para estrenarme. Cuando aterrice en este club no me imaginaba ni en sueños que más de veinte años después iba a representarlo como presidente en un torneo oficial y, además, en casa y defendiendo el título".

A partir de ahí, el siguiente reto pasa por "defender nuestra condición de grande dentro de la ACB a todos los niveles". El próximo lunes acudirá a la presentación oficial de la Liga Endesa 2017-18 en Madrid y posteriormente a la asamblea de la Asociación de Clubes.

Considera que, actualmente, el baloncesto español atraviesa por una fase trascendental para su futuro, con un conflicto candente ante la posibilidad de que los equipos de Euroliga abandonen la competición en caso de que no se tomen en consideración sus peticiones de reducir el número de equipos.

Por su parte, Ángel Víctor Torres, consejero de Deportes, máximo accionista del club claretiano, manifestaba que con el nombramiento de Enrique Moreno se inicia "una nueva etapa". Expuso que dejar la entidad en sus manos le deja "tranquilo".

"Se trata de un hombre de la casa, claretiano y que ha participado en etapas fundamentales de la historia cuando el riesgo de desaparición era real", en referencia al papel que desempeñó el nuevo presidente en el proceso de transformación en Sociedad Anónima Deportiva y la ampliación de capital que convirtió al Cabildo de Gran Canaria en accionista.

Ángel Víctor Torres explicó que el elegido da "el perfil que queríamos, profesional y apartado de vaivenes políticos", y que por ello la búsqueda de la persona que sustituyese a Miguelo Betancor fue sosegada. "Tiene las manos libres en la toma de decisiones. Se trata de una figura de consenso, algo que queda demostrado al ser elegido por unanimidad", afirma el consejero,

Espera el representante del Cabildo que con la llegada de Enrique Moreno se acabe con la incertidumbre que ha rodeado al cargo en las últimas décadas: "Tenía claro que no queríamos correr para la elección del nuevo presidente, porque pretendíamos encontrar a alguien que generara confluencia; pretendíamos dar pasos firmes para no equivocarnos. La voluntad es que en 2009, tras las próximas elecciones, continúe sea cual sea el partido que gobierne".