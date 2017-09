Daniela, amarilla de cuna

Daniela Luján Rodríguez ejemplariza el futuro de la marea amarilla, la afición del Herbalife Gran Canaria. Con apenas diez meses de vida, la pequeña tiene el honor de ser el abonado, en este caso abonada, más joven del club claretiano. Sus padres, Alberto y Sara, decidieron sacarle el carnet del Granca cuando tramitaron los suyos en el último periodo de renovación.

Con este gesto, los progenitores quieren transmitirle a su retoño el amor y la pasión que sienten por estos colores. La niña, a pesar de su corta edad, ya ha podido empaparse del ambiente que se respira en el Arena con motivo de las grandes ocasiones.

Acudía el pasado sábado a la final de la Supercopa Endesa -"no vino a la semifinal porque era muy tarde para ella", explica su mamá-. Por desgracia, en su primera presencia en el coliseo de Siete Palmas de la actual temporada no se lograba festejar el título.

Este encuentro contra el Valencia Basket no suponía el debut de Daniela en el Gran Canaria Arena. Éste se produjo la campaña anterior, y en otro partidazo. Junto a sus padres disfrutaba del único duelo que el equipo disputaba como local en el pasado playoff por el título. Los amarillos firmaban una gran victoria frente al Baskonia para llevar la serie de cuartos a Vitoria para el tercer y definitivo choque, que terminaría con la eliminación cruel de los de Casimiro en el bocinazo final.

Alberto y Sara, padres de la pequeña, afirman entre risas que "malo sería que el baloncesto no le guste cuando sea algo más mayor" con los antecedentes que acumula con apenas diez meses: abonada y un entorno familiar apasionado del deporte de la canasta, en general, y del Granca, en particular. "No somos para nada futboleros", explica él. Además, esperan que la niña, cuando tenga uso de razón, disfrute del equipo "como está ahora", o sea, entre los clubes importantes del baloncesto español y aspirando a cosas importantes.

Los progenitores de Daniela, salvo imperativos mayores, cumplen a rajatabla con su visita al Gran Canaria Arena cada vez que hay partido. Lo hacen desde que el cuadro amarillo cumplimentaba su última temporada completa en su anterior cancha, el Centro Insular de Deportes, antes de dar el salto a la pista de Siete Palmas.

Alberto y Sara esperan con ilusión el arranque mañana de una nueva campaña en la Liga Endesa. No se perderán, ni su hija, el encuentro inaugural contra el Gipuzkoa Basket. "Hay muchas caras nuevas para esta temporada y esperemos que se adapten pronto", explica la mamá, que por encima de todo destaca que, sea cuales sean los jugadores, del conjunto amarillo le gusta "su espíritu de lucha y la pelea". Lamenta la marcha del estadounidense Kyle Kuric, "porque me gustaba su juego y, sobre todo, por el ejemplo de superación que dio cuando sufrió aquella grave enfermedad".