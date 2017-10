El Granca sufre demasiado

Empezó por ser fácil pero acabó por no serlo. El Herbalife Gran Canaria sufrió demasiado para ganar al Tecnyconta Zaragoza (95-99) pese a que estuvo por delante de principio a fin. Tras llegar a disponer de un ventaja de 13 puntos al final del primer cuarto, los claretianos vieron cómo su rival empató el partido por dos veces en el último periodo. Nunca llegó a estar por debajo en el marcador, pero dejó que un rival al que tenía dominado le acabara por poner de los nervios.

En la primera tempestad, el empate a 72-72 tras un parcial de 6-0, emergió Shaquielle McKissic como revulsivo para anotar 10 puntos y volver a poner la diferencia a su favor. Pero no fue suficiente. Por que el Zaragoza, liderado por un extraordinario Janis Blums (20 puntos, 7/10 en triples) y por un ex claretiano, Tomás Bellas, no se rindió y volvió a igualar. En esa segunda tempestad, el empate a 93 tras un parcial de 10-0, dos rebotes ofensivos y los tiros libres acabaron por dar la segunda victoria consecutiva a los de Luis Casimiro.

Al nuevo Granca le falta todavía. Es lo que tiene tener un equipo renovado al 50 por ciento. De ayer se puede concluir que hay un base de garantías. En el pabellón Príncipe Felipe, en la ciudad de la Virgen del Pilar, el rey, con el permiso del letón Blums, fue un israelí, Gal Mekel. El nuevo director de orquesta amarillo no falló en el tiro de tres (2/2) ni de dos (3/3) y sólo erró un tiro libre (3/4), además de brindar tres asistencias y de anotar en momentos clave del partido.

También se puede extraer que, pese a haber cogido más rebotes que su rival -37 por 30 del equipo maño-, debe mejorar todavía más en esa faceta, o que el equipo debe mantener un nivel alto de intensidad más tiempo. Pero en líneas generales el Granca progresa adecuadamente. Eriksson sigue anotando -no falló un sólo tiro-, Báez sigue apareciendo cuando debe, Aguilar continúa siendo regular y Oliver casi nunca defrauda.

Inicio arrollador

El Herbalife saltó a la cancha despierto y con la firme convicción de meterle dinamismo al partido, quizá porque en la jornada inaugural frente al Guipuzkoa, hace apenas cuatro días, su somnolencia inicial fue de los pocos pecados que tenía que curar. Los claretianos corrieron y de esa forma aniquilaron al Zaragoza, desconcertado y sin defensa alguna para frenar a Pasecniks y Aguilar bajo el aro. Las canastas entraban demasiado fáciles.

Ese primer periodo concluyó con la máxima diferencia del partido para el Granca, que por aquel entonces parecía más que suficiente. Un lanzamiento de Marcus Eriksson desde su casa en los segundos finales escenificó esa superioridad. La ventaja aumentó hasta los 13 puntos (16-29) en el momento en que Eriksson decidió aparecer en el partido e inaugurar su casillero. No encontró mejor manera de demostrar al público quién es el rey de los triples -ganó el concurso en la pasada Supercopa-.

Sin embargo, el Zaragoza mejoró su defensa en el segundo cuarto y el Granca bajó el ritmo. Producto de su intensidad y de la irrupción de Blums, empeñado en la remontada desde la línea del triple, y de Sergi García, el conjunto maño sólo permitió anotar a su rival 15 puntos. En ese contexto, el mayor mérito fue del Zaragoza, pero el Granca volvió a denotar síntomas de desconexión ante la adversidad. Una canasta de Oliver, también en los segundos finales, permitió a los suyos, al menos, irse al descanso con tres de ventaja.

Reacción

A diferencia del partido anterior, los de Luis Casimiro arrancaron el tercer cuarto con vigor. Esa lección, la de entrar a la cancha al inicio y tras el descanso con dinamismo, ayer pareció estar aprendida, sin embargo, sucedió lo contrario en los dos cuartos restantes, por lo que la nota, en ese sentido, sigue siendo la misma: suspenso.

En menos de cuatro minutos, el Granca volvió a aumentar la diferencia hasta los 12 puntos, con los mejores minutos de Mekel, base que, en cuanto controle un poco más su nivel de precipitación, promete ser un gran director. Pero Blums seguía empeñado en impedir a los amarillos cerrar el partido. Tuvo un acierto exterior del 70 por ciento, sí, pero no menos cierto es que la defensa sobre el escolta letón casi no existió, hasta el punto de que buena parte de sus 10 lanzamientos fueron librados.

Un parcial de 9-0 para los maños volvía a meterles en el encuentro, hasta que surgió el capitán Eulis Báez debajo del aro, casualmente, donde el Herbalife había hecho más daño hasta el momento. Seis puntos del ala-pívot dominicano, muy bien ayer desde el tiro libre, (6/6) pusieron la distancia final en el tercer periodo de +6 para los de Luis Casimiro.

'Shaq', el salvador

Y de repente el partido llegó a su tramo final con un parcial de 6-0 -4 de Neal y 2 de De Jong- para el Zaragoza nada más comenzar. Y a empezar de cero. Fue ahí cuando surgió un hombre llamado a hacer cosas grandes en su nuevo equipo. Saquielle McKissic, hasta entonces gris, se erigió como revulsivo en esos momentos difíciles y tiró del carro con penetraciones, tiros libres y también desde fuera. Incluso llegó a fallar un lanzamiento adicional tras una canasta, pero estaba con un estado de gracia tal que parecía que lo había hecho adrede. Aguilar cogió el rebote bajo el aro y sumó dos puntos más en vez de uno solo.

El último arreón maño le llevó a empatar nuevamente -triple de Bellas-, pero los tiros libres le valieron al Granca. Y también, sobre todo, la desgracia de Jarvis Varnado, que metió en su propia canasta un lanzamiento de Mekel rebotado por el aro y elevó la diferencia al +4 final. No fue el paseo del año pasado (+45) pero el Granca volvió a ganar en Zaragoza. El sábado viene Baskonia (18.00 horas).