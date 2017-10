Real Madrid y Barcelona buscan su tercer triunfo consecutivo

El Real Madrid recibe hoy al Tecnyconta Zaragoza y el FC Barcelona Lassa al San Pablo Burgos en duelos correspondientes a la tercera jornada de la Liga Endesa, en ambos casos con claro favoritismo del equipo de casa. Tanto blancos como azulgranas no deberían pasar excesivos apuros para doblegar a sus rivales y conseguir su tercera victoria. Por su parte, el equipo sorpresa en este inicio de campaña, el Montakit Fuenlabrada, cuyo poderío físico le ha situado como el equipo más reboteador y más taponador de toda la competición, recibe al Unicaja, líder -hasta ayer- debido a la diferencia de puntos y que también está brillando en este arranque. Joan Plaza seguirá sin poder contar con Dani Díez. En Sevilla, el Real Betis Energía Plus podrá contar con su último fichaje de relumbrón, Blake Schilb, para afrontar la visita de un RETAbet Bilbao Basket que no arranca. Mientras, el Movistar Estudiantes aspira a su primer triunfo. Para ello deberá neutralizar la labor interior de Henk Norel, líder del Gipuzkoa Basket y jugador más valorado en esta apertura de la Liga Endesa.

El Madrid ficha a un NBA

Por otro lado, el Real Madrid ha anunciado el fichaje del base estadounidense Chasson Randle, que proviene de New York Knicks. Tambié jugó en Philadelphia 76ers. El jugador, de 24 años, firma por una temporada y llega para jugar en el puesto de Llull.